AMLO lamenta campaña 'muy exagerada' contra libros de texto

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que se haya emprendido una campaña "muy exagerada" en contra de los libros de textos gratuitos de la SEP y aseguró que personalmente él ha revisado estos libros y en los cuales, afirmó, no aparece la palabra "comunismo".

Señaló que las únicas referencias textuales de esta palabra son la que aparece en el poema "Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde", que popularmente se le atribuye al poeta alemán Bertolt Brecht, y en un libro para maestros en donde se hace mención a los movimientos guerrilleros.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que tiene "muy buen" concepto del periodista de Javier Alatorre, de TV Azteca, empresa televisora que ha cuestionado el contenido de los libros de textos gratuitos de la SEP.

"Yo aprovecho para decir que tengo muy buen concepto a Javier Alatorre, tengo muy buen concepto, y lamentó por eso que ahora con lo de los libros de texto se haya emprendido una campaña muy exagerada. Yo he estado revisando los libros, bueno desde el principio, prácticamente, no aparece la palabra 'comunismo'.

"Aparece en un libro, creo que de cuarto, quinto, pero lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht que yo he puesto aquí, que tiene que ver con la manera en que debemos de unirnos en contra del fascismo, en contra de la represión, en contra de la violencia, con los derechos humanos. Eso es lo que aparece en el libro y la otra mención tiene que ver con libros de maestros donde explica sobre la historia política de los movimientos opositores, de los movimientos guerrilleros en México, pero es para maestros. Pues eso yo también lo he escrito. Bueno aquí, en la sala Daniel Cabrera (hay fotografía de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez)".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que está bien que se tengan diferencias con su gobierno y que no les guste la forma en que gobierno, pero llamó a no hacer esta campaña, "una lanzada", en contra de los libros de textos gratuitos.

Señaló que los medios de comunicación deben de ser objetivos, profesionales, informar con verdad, no alarmar, no espantar, no infundir miedo y no mentir.

"¿Qué tiene que ver eso con inyectar ´el virus del comunismo´? No se midieron, no se miden. Es una desproporción. Está bien que tengan problemas con nosotros, que no les guste como estamos gobernando, que no estén a favor de la transformación que pensemos distintos, está bien, somos libres, pero no hacer campaña una lanzada utilizando los medios de información que deben de ser objetivos, profesionales, informar con verdad no alarmar, no espantar, no infundir miedo, temor, y dese luego, no mentir", agregó.