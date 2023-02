AMLO instruye a sector Salud detallar muertes por sobredosis

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a todo el sector Salud a que detalle en las actas de defunción las muertes por sobredosis de drogas y especificar de qué sustancia se trata.

"Acabamos de dar instrucciones para que se envíe una circular a todo el sistema médico para que en las actas de defunción se establezca, y no se omita o no se oculte", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que el objetivo es tener un control y más información de dónde están ocurriendo estos casos para dar una atención especial.

También informó que en la sección de la mañanera Pulso de la Salud, se informará sobre las muertes por sobredosis, pues se quiere tener una medición precisa del tema.

"Lo tenemos que enfrentar entre todos porque son cosas que se ocultan, que no se quieren dar a conocer, hay que ventilar estos asuntos y entre todos ayudar, no se puede cambiar una realidad que no se conoce", expresó.

En el caso del fentanilo, el presidente López Obrador dijo que es un "riesgo latente" para el país, pero explicó que es una droga sintética no se queda en México, sino que se comercia por los grupos del crimen organizado.

"Es un problema gravísimo lo del fentanilo. En Estados Unidos han fallecido más de 100 mil personas a causa del fentanilo, lo que es un riesgo latente, por eso debe ser atendido", detalló López Obrador.

Adelantó que el gobierno realizará una campaña nacional más intensa que las de los productos chatarra como Coca Cola y Sabritas, para combatir el consumo de drogas.