AMLO está 'destazando' y 'asesinando' la Constitución de 1917: PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que el Gobierno Federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, está "destazando" y "asesinando" la Constitución de 1917.

Así lo aseguró este domingo en el marco del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En 1903 el partido liberal de Flores Magón denunciaba al gobierno porfirista afirmando 'la Constitución ha muerto'. Hoy, en el marco del 106 aniversario de la Constitución de 1917, el gobierno de López Obrador intenta asesinarla", declaró en conferencia de prensa.

Zambrano Grijalva aseguró que esta administración mantiene al país "al filo de la inconstitucionalidad", tras la aprobación del Plan B de la reforma electoral y las reformas a las leyes secundarias de la industria eléctrica.

"La obsesión de atentar contra la legalidad por parte de López Obrador se evidencia en su conocida frase: "no me vengan con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento", expresada cuando los ministros de la SCJN rechazaron las reformas de la industria eléctrica. Ya nomás falta que para dejar constancia de dicha obsesión quieran que esa frase quede con letras de oro en el senado de la República", aseveró.

El líder perredista calificó como "preocupante" que el presidente de la República considere "que la justicia debe estar por encima de la ley", como afirmó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva para quienes cometan delitos fiscales.

"La posición del presidente de la República ante la justicia y la legalidad no tiene ninguna relación de congruencia con las críticas que Martín Luther King hacía, desde fuera del Estado, a las leyes racistas que denigraban la humanidad de las comunidades afroamericanas de los Estados Unidos, quien abogaba por cambiar dichas leyes con la resistencia civil pacífica, sin odio ni venganzas", sentenció.

Finalmente, dijo que López Obrador debe promover el diálogo con todas las fuerzas políticas, en lugar de priorizar la imposición y el odio.

"La única forma que tenemos los mexicanos y mexicanas para evitar la lenta o súbita muerte de nuestra constitución es una sociedad civil activa y vigilante, y que el poder judicial no se doblegue ante los embates con los que el presidente de la República pretende violentar la Constitución de la República al través de leyes secundarias. Por eso, por más que hoy en Querétaro el titular del Ejecutivo lance vivas a la Constitución, en realidad la está mancillando, la está destazando, la está asesinando y la está asaltando al querer matar la democracia con sus regresivas leyes electorales antidemocráticas contrarias a los principios básicos contenidos en nuestra Carta Magna. También por ello hemos acudido ante la Corte a solicitar la anulación y la inaplicabilidad de esas reformas", concluyó.