AMLO está atrapado en ideas rancias: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, criticó los "casi cinco años de mentiras y promesas incumplidas" del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el precio de la gasolina.

"¿Te acuerdas que López Obrador dijo que iba a costar 10 pesos el litro?" (...) Hoy en promedio está en 22 pesos, o sea, más del doble", dijo Ricardo Anaya en su más reciente video publicado en redes sociales.

"Eso se llama mentir, eso se llama engañar a la gente para obtener su voto", expresó el excandidato presidencial.

El político panista recordó lo acontecido durante la visita de López Obrador a Washington en julio de 2022, tras no haber asistido a la Cumbre de las Américas. Indicó que en esa visita, el presidente de México presumió ante el de Estados Unidos, Joe Biden, que la gasolina en México, en ese momento, estaba más barata, por lo que "se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio".

Incluso, dijo Anaya, ofreció "garantizar al doble el abasto de este combustible, lo cual sería un considerable apoyo".

"Ve por favor la cara que puso el presidente Biden", dice Anaya en el video, "y cómo no, si lo que dijo el presidente de México es, a todas luces, una tontería. Primero, porque no tiene sentido usar el dinero de tus impuestos para regalárselo a los estadounidenses a través de un subsidio, y que les cueste más barata la gasolina. Pero lo más grave de lo que dijo, es que vuelve a demostrar que no entiende cómo funciona el mundo y cómo funciona la economía".

Anaya reiteró que López Obrador "está atrapado en los años 70, en ideas rancias como el control de precios, los subsidios, los monopolios (...) En cambio, en los países que creen en el mercado, en la libre competencia, en promover la inversión, pues las cosas les terminan saliendo mejor, y para muestra un botón. Hoy la gasolina en Texas, por ejemplo, está al equivalente de 14 pesos, y en México está en 22".

"Mientras López Obrador jugaba a los subsidios, ellos estaban arreglando el problema de fondo", expresó Anaya.

El excandidato a la Presidencia de México reiteró que la promesa de la gasolina a 10 pesos resultó una mentira.

"La realidad es que cuesta 22. Y eso sí es cierto, porque lo sientes en tu bolsillo todos los días. Esos son los datos reales, no las mentiras, no los otros datos que oímos día tras día en la mañanera", indicó.

"La historia ha demostrado una y otra vez que encerrarse en una torre y aferrarse a una silla no funciona. Lo que funciona es insertarse en el mundo, fomentar la competencia y la inversión que genera empleos y desarrollo, siempre bajo el criterio de la responsabilidad social, siempre con contrapesos, con pluralidad, con inclusión", mencionó.

"En 2024 tenemos que salir a votar masivamente y con esperanza, para corregir el rumbo y construir el futuro de paz y de oportunidades que todas y todos merecemos", propuso.