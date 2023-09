AMLO descarta ruptura con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier distanciamiento con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, pues aseguró que su gobierno "no ha fallado" y "no vamos a fallar" en llegar a conocer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En su conferencia de prensa mañanera y a unas horas de que se reúna con los familiares de los normalistas, AMLO afirmó que se tiene "mucho avance" y reiteró su promesa de que antes de que termine su gobierno el caso quedará resuelto.

-"¿Con esta información que le va a dar hoy a los padres de Ayotzinapa, descarta cualquier distanciamiento, rompimiento con ellos?", se le preguntó.

"Sí, sí, no hay motivo, porque no hemos fallado, ni vamos a fallar e independientemente de lo que puedan decir, en este caso los padres, que tienen todo el derecho de manifestarse porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos y eso es entendible, es muy humano, independientemente de eso, y lo que puedan decir, y eso me importa muchísimo menos lo que digan los medios de manipulación, lo importante aquí es tener la conciencia tranquila", dijo AMLO.

"Un gobernante puede enfrentar cualquier adversidad si actúa a partir de rendir cuentas al tribunal de su conciencia, si actúa de manera consecuente, si considera que lo más importante en la vida es la honestidad. Si estás bien con tu consciencia, estás bien contigo mismo y estás bien con el prójimo. ¿Por qué no han podido destruirme? Por eso, ese es mi escudo", añadió el presidente.