AMLO descarta ruptura comercial con EUA por tema de maíz transgénico

Luego de que autoridades de agricultura de Estados Unidos expresaran su "decepción" por el decreto que restringe el uso de maíz transgénico, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que no hay una ruptura con el principal socio comercial de nuestro país.

"No hay ruptura, es fijar con claridad el que no se admite el transgénico para alimento humano".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que su gobierno tomó esa decisión para proteger la salud de los mexicanos.

"Y ofreciendo que las agencias de salud hagan un análisis sobre el maíz transgénico, ellos tienen contratados expertos, hasta premios Nobel, pero sigue habiendo mucha información en contra de estas semillas y el uso de agroquímicos en la salud".

Señaló que no se debe permitir en ninguna parte alimentos que resulten dañinos a la salud y por encima de lo mercantil y lo lucrativo debe estar la salud.

"Hasta ahora ellos han ido entendiendo que debemos actuar así. Hay una situación especial nosotros tenemos una buena producción de maíz blanco, lo que se busca es que el maíz transgénico no se use y no se mezcle, y se haga harina de maíz".

Señaló que solo se podrá usar maíz transgénico para forraje.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, señaló que su gobierno está "decepcionado" por el decreto publicado por el decreto que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato.