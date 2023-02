AMLO descarta presentar reforma al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a presentar una reforma al Poder Judicial Federal "porque sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial y no queremos dar motivos para que los adversarios, los conservadores, los corruptos vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial".

Durante la conferencia mañanera fue cuestionado sobre el tema y la postura de senadores como Ricardo Monreal que han perfilado que presentarán una reforma en dicho tema, a lo que el presidente dijo que "es importante que se purifique el Poder Judicial pero por decisión de los ministros y que funcione el Consejo de la Judicatura Federal".

Incluso ironizó con el tema. "Ya hasta me estoy imaginando la campaña propagandística: el Poder Judicial no se toca" y consideró que a lo mejor es una trampa y no vamos a caer en eso.

Lamentó que el Consejo de la Judicatura no funciona y expuso que hay un juez en la cárcel, no hay un magistrado en la cárcel, ni mucho menos un ministro. "Es como el castillo de la pureza" por lo que ellos deben asumir su responsabilidad.

Expuso que son un poder independiente, "tienen que tener la arrogancia de sentirse libres pero no con desplantes y con demagogia", pueden actuar de manera heterodoxa, pero decir somos independientes "¿independientes de quién?".

Dijo que pueden ser que sean independientes del pueblo, de eso es muy probable, pero no del poder económico, de la oligarquía, de los abogados defensores de corruptos, de los factureros.