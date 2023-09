AMLO descarta invitar al Poder Judicial al Grito de Independencia en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la noche del 15 de septiembre no invitará a la conmemoración del Grito de Independencia a integrantes del Poder Judicial, por la mala relación que llevan.

En su conferencia mañanera de este miércoles 13 de septiembre, AMLO fue cuestionado si tendría invitados especiales en Palacio Nacional, y si invitaría a representantes del Legislativo y Judicial, como alguna vez lo hizo con el ministro Arturo Zaldívar cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"No, no, no, nada más es una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes", señaló.

"Es que ya han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público, con el Poder Judicial; o sea, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación. Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz", comentó.

"Son como representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia, no todos, pero sí predominan", expresó el presidente López Obrador.

Y al lanzarse contra el Poder Judicial, AMLO volvió a decir que hace una reforma para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por la ciudadanía.

También, invitó a los mexicanos a asistir la noche del 15 de septiembre al Zócalo de la Ciudad de México, al Grito de Independencia, y disfrutar de la participación de niñas y niños de los Semilleros Creativos, y después, a las 22:00 horas, la actuación de Grupo Frontera.

Hizo un llamado a que el 16 de septiembre también sigan el desfile cívico militar.