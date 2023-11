AMLO debería enviar otra terna para sustituir a Zaldívar, considera Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador debería enviar otra terna al Senado de la República, para sustituir al exministro Arturo Zaldívar, porque los perfiles que mandó no tienen experiencia en el Poder Judicial, señaló la senadora Xóchitl Gálvez.

A su llegada al aeropuerto de Veracruz, la virtual candidata presidencial de la oposición refirió que la propuesta del titular del Ejecutivo parece una provocación.

"Me parece que es una provocación y el presidente debería de reconsiderar mandar gente con experiencia", comentó.

Añadió que, incluso, una de las candidatas propuestas por el presidente López Obrador, no cumple con los requisitos para acceder al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Me parece una terna que no es adecuada, una de las integrantes no tiene legalmente la posibilidad de ser candidata y las otras dos son militantes de Morena", afirmó.

Dijo que la composición de la terna del Ejecutivo tiene como origen que "no les gustan los fallos de la Corte, porque han hecho leyes inconstitucionales y lo que hay que hacer es respetar la Constitución".

La terna propuesta por el presidente López Obrador para sustituir al exministro Zaldívar está integrada por: Lenia Batres, hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; Bertha María Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; y María Estela Ríos, consejera jurídica de la Presidencia.