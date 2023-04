AMLO confirma filtraciones; reconoce diferencias entre la Sedena y la Marina

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que existen diferencias entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Defensa Nacional (Sedena), como lo señaló un reporte filtrado del Pentágono al periódico The Washington Post.

En su conferencia de prensa mañanera, AMLO aseguró que esto no afecta las operaciones de seguridad.

"¿Cuál es la nota filtrada del Pentágono al Washington Post? Que se están peleando en la Secretaría de Marina con la Secretaría de la Defensa, ¿y qué? ¿Ellos no se pelean allá? ¿Cuál es la nota? O sea, ¿quieren más información? Hacienda se pelea con la Comisión Federal de Electricidad todos los días; Pemex con Hacienda, pues cada quien tiene su criterio. Economía con Hacienda. Eso es lo más normal", afirmó.

-"¿Es decir, sí hay estas diferencias?", se le preguntó.

"¡Claro! ¿Saben dónde había más diferencias? En el gabinete de Juárez y fue el mejor gabinete o ha sido el mejor gabinete en la historia de México. Se peleaban Prieto con Ocampo y con Lerdo y con Iglesias y hasta le renunciaban a Juárez", respondió.

-"¿Las diferencias no afectan las operaciones de seguridad?", se le siguió cuestionando.

"No, para nada, hay cooperación, nada más que con las reglas claras que ya están establecidas: primero México, esa es la regla, primero la seguridad de los mexicanos, porque para eso nos eligieron, primero la seguridad pública, que no tengamos homicidios, que no tengamos secuestros, que no tengamos robos, que no haya feminicidios, que nuestra juventud no opte por las drogas, y para todo eso tenemos una estrategia que consiste en programas de bienestar, en empleos, mejores salarios, atención a las personas vulnerables, atención a los jóvenes, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, impedir la desintegración de las familias, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para ayudar a que se enfrente la terrible pandemia del consumo de drogas, y es un asunto humanitario, somos vecinos y necesitamos ayudarnos mutuamente, pero no al revés como quisieran muchos o como era antes", respondió.

LAS FILTRACIONES

Fue este fin de semana cuando se hizo público un reporte de las filtraciones del Pentágono que reveló el diario The Washington Post, asegurando que entre las Fuerzas Armadas en México hay tensión y puede "empeorar".

Según los documentos, extraídos y transmitidos por Jack Teixeira en un chat de Discord, los oficiales militares estadounidenses evaluaron las implicaciones de que el Ejército Mexicano asumiera la supervisión y el control de la aviación civil.

De acuerdo con el informe, es probable que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador continúe asignando más responsabilidades y roles de supervisión a las Fuerzas Armadas del país, especialmente al Ejército, pero "sin aumentos proporcionales en los recursos".