AMLO adelanta que terna para sustituir a Arturo Zaldívar será de mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la terna que enviará al Senado para la sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será integrada por mujeres, de quienes evitó dar nombres.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador detalló que quien sustituya a Arturo Zaldívar será para que concluya el periodo, "pero sí se puede para más tiempo mejor". Además, le deseó a Arturo Zaldívar "que le vaya bien".

"Estoy pensando en la terna, y fíjense que me estoy inclinando por presentar a tres mujeres. Tengo más ventajas con las mujeres porque la mujer es más honesta, más definida, muy trabajadora, tiene muchas virtudes y a mí en la administración pública, desde el Gobierno a la Ciudad, que eran más mujeres las del gabinete que hombres, me ayudaron mucho y ahora las mujeres me están ayudando muchísimo", dijo.

El presidente destacó que será decisión del Senado el elegir a quien sustituya a Zaldívar, "aun cuando tengamos, tenemos en nuestro movimiento mayoría, ellos deciden, en ningún caso, por eso puedo decir que no somos iguales".