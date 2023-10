AMLO acusa 'fuertes presiones' de grupos en Estados Unidos para reforzar el muro fronterizo

Ante la orden del gobierno de Estados Unidos de reforzar de inmediato el muro fronterizo con México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esa medida es debido a "fuertes presiones" de grupos de extrema derecha del Partido Republicano.

En conferencia mañanera de este jueves 5 de octubre, y previo a reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos, López Obrador aseguró que el reforzamiento de la construcción del muro fronterizo "es un retroceso" porque eso no resuelve el problema migratorio.

"Yo mañana voy a hablar del tema, de esta propuesta que se dio a conocer el día de ayer para permitir la construcción de un muro en la frontera, que es contrario a lo que venía sosteniendo el presidente Biden. Es hasta ahora el único presidente que no ha construido un muro", dijo.

-"Era, presidente", le señalaron los periodistas reunidos en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"No está todavía construido, es una propuesta. Yo entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos, sobre todo los que quieren aprovechar el fenómeno migratorio, el consumo de las drogas con propósitos electorales, hay mucha politiquería cuando se acercan las elecciones", respondió AMLO.

El presidente López Obrador acusó que en el Partido Republicano hay legisladores que están con una actitud de "mucha intolerancia, muy insensatos, poco responsables".

"Están actuando de manera muy irresponsable y están presionando muy fuerte al presidente Biden, que siempre va a contar con nuestro apoyo. Pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso porque eso no resuelve el problema, eso no resuelve el problema, eso no resuelve el problema".

"Hay que atender las causas, si se apoya a los pueblos de los países de América Latina, del Caribe, están atravesando por una situación muy difícil, si se les apoya con programas del bienestar, programas para impulsar actividades productivas, crear empleos, atender a los jóvenes, con eso. Lo tenemos probado nosotros, ese es el remedio", dijo.

López Obrador calificó de "maquiavélicos" a los legisladores de extrema derecha del Partido Republicano, pues aseguró que solo están pensando en sus ambiciones.

"¿Saben por qué destituyen a su dirigente (Kevin McCarthy, expresidente de la Cámara de Representantes)? Porque querían que se parara el gobierno de Estados Unidos para provocar una crisis. ¿A quién le afecta que se pare el gobierno? Al pueblo estadounidense y posiblemente a nosotros y a otros pueblos, nada más por su sectarismo, por su fanatismo, además por sus ambiciones politiqueras, porque ni siquiera se puede hablar de política, porque no están pensando en el bienestar de los estadounidenses".

"Están pensando en cómo se van a encaramar en los cargos, cómo se van a mantener de diputados, cómo su partido va a ganar la Presidencia. ¡Maquiavélicos!", declaró AMLO.