American Fiction gana el Premio del Público del Festival de Cine de Toronto

La película "American Fiction", dirigida por Cord Jefferson y protagonizada por Jeffrey Wright, se hizo con el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que concluye este domingo en la ciudad canadiense.

El filme, una adaptación del libro de Percival Everett "Erasure" en el que también intervienen los actores Tracee Ellis Ross, John Ortiz y Erika Alexander, es una sátira sobre la integridad artística.

La muestra de Toronto también anunció en un comunicado que "The Holdovers", de Alexander Payne e interpretada por Da'Vine Joy Randolph, Paul Giamatti y Dominic Sessa, fue la segunda película más votada del festival.

En tercer lugar, quedó la película japonesa de animación "The Boy and the Heron", del director Hayao Miyazaki.

El filme del reputado director japonés fue con el que el festival abrió su 48 edición el pasado 7 de septiembre. La película que cerró oficialmente la muestra fue el documental "Sly", que refleja la trayectoria del actor Sylvester Stallone.

Aunque el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto no tiene una asignación económica ni el glamur de galardones como el León de Oro de Venecia o la Palma de Oro de Cannes, es una preciada distinción que en muchas ocasiones predice los filmes más premiados en los Óscar.

Sucedió en 1988 con "Mujeres al borde de un ataque de nervios", en 1999 con "American Beauty", en 2000 con "Crouching Tiger, Hidden Dragon" o más recientemente en 2020 con "Nomadland".

TIFF también dijo que el Premio del Público para el programa Midnight Madness de películas de terror y ciencia ficción ha ido a parar a "Dicks: The Musical", de Larry Charles, mientras que el galardón popular en la categoría de documental ha sido para "Mr. Dressup:The Magic of Make-Believe", de Robert McCallum.

Por otra parte, el premio de la Federación Internacional de Críticos Cinematográficos (FIPRESCI) ha sido para "Seagrass", de Meredith Hama-Brown.