América, a sellar su boleto a la gran final

- Las Águilas del América buscarán sellar su pase a la final del Apertura 2023 cuando reciban hoy en el Azteca al Atlético San Luis, en una llave que parece ya decidida, ya que los Azulcremas golearon 5-0 al "Atleti" en el partido de ida.

Para meterse a la final, las Águilas pueden hasta perder por cinco goles por lo que es prácticamente un hecho que estarán en la final por el título.

Las Águilas solo perdieron un partido en casa de los 10 que disputaron. Como visitantes acabaron invictos con cinco ganados y dos empates. Culminaron el certamen con la mejor defensiva, 14 tantos permitidos; y el ataque más letal, 37 goles, en 17 juegos.

A pesar de que la serie está casi definida, Jardine subrayó que no van a bajar el ritmo.

"Cuando el objetivo es tan fuerte como el que nosotros tenemos, la rutina no cambia. Por eso no vamos a modificar. Buscamos nuestra mejor versión y la mejor manera de encontrarla es no bajar la intensidad", puntualizó.

Para el estratega que llevó a Brasil a ganar la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio la tensión que vive en las Águilas es algo con lo que está acostumbrado.

"La presión no me pega. Entrego lo mejor que tengo al América y puedo decir que más trabajo del que hacemos es imposible hacer, pero más allá de que podemos ganar o perder sí puedo asegurar que no hay equipo que trabaje más que nosotros".

El América es el equipo más ganador del futbol mexicano; suma 13 títulos de liga en la historia. En este Apertura 2023 busca su trofeo 14 para ampliar la ventaja sobre el Guadalajara, segundo equipo más ganador que tiene 12.

Los potosinos, dirigidos por el brasileño Gustavo Leal, tienen el potencial para marcar goles, fueron la tercera mejor ofensiva de la fase regular con 31 dianas, pero sufren problemas defensivos al recibir 26 goles en 17 partidos, la cuarta peor cantidad.

