Ambos padres que trabajan, los niños y la tecnología

La creencia de que el tiempo en la pantalla digital está afectando el cerebro y el cuerpo de los niños se está reconsiderando. Durante la pandemia, los padres, médicos e investigadores formularon un mensaje que podría ser tanto reconfortante como confuso: el tiempo en pantalla o la tecnología pueden ser positivo para los niños, pero también negativo. Depende de varios factores.

En realidad, no hay reglas. Quienes más se preocupan de esto son ambos padres que trabajan, tiene que dejar a los niños con una cuidadora. Pero, aun así, los cuidadores podrían buscar tecnologías o medios digitales que motiven a los niños más pequeños a ser creativos y a realizar actividades lejos de la pantalla, como embarcarse en una búsqueda del tesoro o jugar a disfrazarse tras indicaciones en la pantalla.

Este tema de la tecnología, hay mucha variedad y no todo está creado del mismo modo. Si, el sentido común hace que los padres no quieran que sus hijos estén pegados a las pantallas. Debemos alejarnos de las opiniones extremas sobre el tiempo que los niños pasan en las pantallas. Sin embargo, no siempre está claro cuál es el "equilibrio saludable" para los niños en las pantallas.

Las actividades más pasivas como ver un video, no son todas negativas. Cuando sea posible, puede ser muy positivo que los padres se involucren con sus hijos mientras usan una aplicación, leen un libro o ven algo en pantalla, pero tampoco siempre. El tiempo a solas también es bueno para los niños. Repito, ¡no hay reglas!

La investigación sobre el desarrollo infantil nunca ocurrirá a la misma velocidad con la que se mueve la tecnología y de manera predeterminada tomaremos decisiones basadas en el temor de que, si no le prestas atención a lo que hacen tus hijos en línea, podrían encontrarse con los rincones malos de internet. Muchas personas adoptarán el enfoque de, que, si no lo sabemos con certeza, entonces es negativo y debemos evitarlo.

Atención, papás y mamás de hijos "pantallófilos": el gobierno de Estados Unidos ha emitido una advertencia pública de que navegar por aplicaciones como TikTok, Instagram y Snapchat puede acarrear graves riesgos para la salud mental de los menores.

Que pueden hacer los padres. Una posibilidad es usar alguna de las aplicaciones que limitan el tiempo que los niños pasan frente a la pantalla. Hay sistemas operativos móviles que ofrecen herramientas gratuitas que pueden ser eficaces para restringir el tiempo de pantalla en teléfonos inteligentes y tabletas. Estas herramientas permiten a los padres controlar y establecer límites en los dispositivos de sus hijos.

En los dispositivos tipo se puede usar una aplicación que debe descargarse desde la Play Store de Google. Allí, los padres pueden configurar la cuenta del hijo para que el software vigile cómo se usa. Para los padres que utilizan celulares inteligentes quieren gestionar los teléfonos Android de sus hijos, también hay una aplicación para ello.

Existen otras opciones útiles, como la opción de rechazar aplicaciones que un menor intente descargar y la posibilidad de bloquear un dispositivo a determinadas horas, por ejemplo, entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana, cuando el menor debe estar dormido. En los estados Unidos estas aplicaciones tienen limitantes porque cuando los niños cumplen 13 años, el menor alcanzó la edad mínima requerida para crear una cuenta sin el consentimiento de los padres.

Hay otra función que permite a los padres establecer límites de tiempo para determinadas aplicaciones o categorías de aplicaciones, como redes sociales o juegos, en los celulares de sus hijos. Cuando al menor se le acaba el tiempo con una aplicación, se bloquea. El padre o madre puede entonces hablar con el niño y decidir si lo deja más tiempo. La desventaja es que los padres que también utilizan las herramientas para controlar el uso de su propio teléfono pueden saltarse fácilmente las restricciones utilizando su código de acceso y quizá se den cuenta de que son incluso más adictos a las pantallas que sus hijos.

También hay aplicaciones de terceros para celulares que permiten a los padres gestionar el tiempo de pantalla, aunque deben usarse con precaución. Algunas aplicaciones de marcas desconocidas que se comercializan como aplicaciones de control parental han sido utilizadas por acosadores para rastrear la ubicación de los usuarios e incluso espiarlos a través de sus micrófonos, un tipo de software malicioso que los investigadores de seguridad llaman "stalkerware" (de "acosador" en inglés).

Los padres disponen de muchos recursos para encontrar herramientas fiables que también funcionen en computadoras personales, así como en teléfonos y tabletas. Common Sense Media es, una organización sin fines de lucro que reseña productos para familias y descubrió que las aplicaciones Qustodio y NetNanny les daban a los padres un amplio control de los dispositivos de sus hijos.

Hace unos años, China tomó medidas enérgicas contra los videojuegos. Luego impuso límites a las transmisiones en vivo hechas por niños. Ahora, el gobierno chino quiere que pasen menos tiempo usando sus teléfonos inteligentes, como forma de prevenir la "adicción a internet"; ya existe en ese país, una propuesta para implementar una función que limite a 40 minutos de uso diario para los niños menores de 8 años. El límite de tiempo aumentaría con la edad, hasta llegar a dos horas diarias para los que tienen de 16 a 18 años.

En la primera semana de agosto, la oficina reguladora de internet en China, propuso algunas medidas que, de implementarse tal y como están escritas, requerirían que los teléfonos inteligentes, las aplicaciones y las tiendas de aplicaciones integren un "modo para menores" en sus productos. El objetivo es restringir cuánto tiempo pueden pasar los niños en sus teléfonos y qué contenido pueden leer o mirar.

La Administración del Ciberespacio de China indica que las aplicaciones también tendrían que adaptar su contenido a diferentes grupos de edad. A los niños menores de 3 años se les deben mostrar canciones infantiles y programas que puedan verse con los padres. A los que tienen entre 8 y 12 años se les podrían ofrecer videos sobre habilidades para la vida.

No hay claridad en cómo se implementarían las medidas establecidas en la propuesta, este esfuerzo regulatorio refleja la preocupación de los padres chinos sobre el uso de teléfonos inteligentes por parte de sus hijos.

Fuentes de referencia: Yan Zhuang y Siyi Zhao. The New York Times en Australia, Brian X. Chen, columnista de tecnología de consumo. Shira Ovide, boletín On [email protected]