Amber Heard ya pagó el millón de dólares que le debía a Johnny Depp

Lo que comenzó hace 14 años, cuando Johnny Depp y Amber Heard se vieron por primera vez -sin advertir la historia que los avecinaba-, parece haber llegado a su fin, pues se acaba de informar que la actriz ya pagó el millón de dólares que adeudaba, luego de que su exmarido ganara el juicio por difamación que protagonizaron hace un año, en el que ambas partes acusaban haber sido víctimas de violencia doméstica; la buena noticia es que ese dinero no beneficiará al actor, sino que será dirigido a cinco obras de caridad.

Fue en el 2009, en el set de "The Rum Diaries" donde se conocieron Depp y Heard, pero no fue sino hasta el 2012 cuando comenzaron una relación y, tres años más tarde, en 2015 se casaron en una discreta ceremonia, discreta como fue su matrimonio el corto tiempo que duró, pues estuvieron juntos por sólo 15 meses, los que cambiarían sus vidas por completo, pues su unión fallida los llevó a atravesar distintas demandas que no sólo pusieron ante el ojo público los problemas que vivieron en la intimidad, sino que acabaron con su reputación dentro de la industria cinematográfica, siendo el actor uno de los consentidos de Hollywood, y teniendo Amber una comprometedora carrera por delante.

De hecho, uno de los juicios más sonados, luego de haber sido televisado durante las seis semanas que duró, fue el que protagonizó la expareja, luego de que el actor demandara a Heard por difamación y esta, a su vez, contrademandara, sin embargo, la jueza de Fairfax, el condado de Virginia donde se llevó a cabo el proceso, favoreció a Depp, haciendo a Amber acreedora de una deuda de 15 millones de dólares compensatorios que, más tarde, se reducirían a tan sólo un millón de dólares, luego de que la defensa que la actriz expresara que Heard no contaba con la cantidad requerida, de hecho, fue la aseguradora de la actriz la que corrió con dicho gasto.

De acuerdo con información difundida por "TMZ" este martes, el actor de 60 años ya fue remunerado con el millón de dólares que forman parte del esclarecimiento de la demanda por difamación, la cual tuvo lugar hace un año, después de que la aseguradora de Heard, de 37 años, proporcionara la cantidad pactada, luego de unos meses del juicio, pues cuando se llegó a ese acuerdo, el actor indicó que su intención no era dejar en la banca rota a su exesposa, sino la de limpiar su imagen, luego de seis años de dimes y diretes en su contra.

En ese momento, Depp también expresó que el dinero sería redirigido a causas benéficas y... ¡dicho y hecho!, pues el medio estadounidense entró en contacto con una fuente cercana al actor revelaron a qué fundaciones llegará el millón de dólares, pues no sólo será donado a una causa, sino a cinco organizaciones que velan por objetivos en los que Johnny cree fielmente.