Amazon Prime se une a la ola coreana y lanza el concierto de BTS: Yet to Come

Los fanáticos de BTS tienen una razón importante para emocionarse, ya que Amazon Prime Video ha anunciado el lanzamiento de una película documental de la exitosa banda de K-Pop.

Con el título "BTS: Yet to Come", este largometraje es un regalo para los seguidores de la banda, una oportunidad para revivir sus momentos más icónicos y disfrutar de un emocionante concierto especial y remezclado para la pantalla grande.

La película tiene una duración de 110 minutos y no se trata más que de la filmación de un espectacular show que ofrecieron en Busan, antes de su pausa de dos años para cumplir con el servicio militar obligatorio.

Lo que hace que esta película sea especialmente emocionante es que los espectadores tendrán la oportunidad de disfrutar de primeros planos inéditos y una perspectiva renovada de todo el concierto de estos artistas, que sin duda toda el ARMY está esperando.

Este concierto incluye interpretaciones de éxitos emblemáticos de BTS como "Dynamite", "Butter" e "IDOL", además de la primera interpretación en concierto de "Run BTS", una canción de su último álbum "Prueba".

La película promete brindar una experiencia emocionante y una perspectiva más cercana de la energía y el talento de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

La fecha de estreno de "BTS: Yet to Come" en Amazon Prime Video está marcada para el 9 de noviembre, de acuerdo con las redes sociales de la plataforma: "¡Alisten sus pañuelos! Los chicos están de vuelta", escribieron junto al póster oficial de la película.