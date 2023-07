Amarás saber que tu serie preferida de Star+ tendrá nueva temporada

La serie de comedia de Star+, Not Dead Yet (No estoy muerta todavía), fue confirmada para una nueva temporada, algo que pondrá felices a los seguidores del sitcom protagonizado por Gina Rodriguez (Jane The Virgin).

Esta comedia se estrenó en el canal estadounidense ABC, el 8 de febrero, aunque en México se ha transmitido a través del "streaming".

No estoy muerta todavía, fue creada por David Windsor y Casey Johnson, y se centra en la historia de Nell Serranop (Rodríguez) una mujer que se encuentra viviendo en medio del desastre personal. Cuando se esfuerza por empezar desde cero y retomar su carrera como periodista. Sin embargo, termina escribiendo obituarios, pero empieza a tener encuentros con fantasmas de las personas a las que escribe, los muertos le ayudan dándole consejos sobre como mejorar su vida, mientras ella se dedica a contar sus historias en los obituarios.

En la serie también actúan Hannah Simonre ( New Girl), Lauren Ash (Superstore) y Rick Glassman (Undatable).