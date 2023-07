Amanda Bynes vuelve a ingresar a un centro de salud mental

Ha salido a la luz nueva información sobre la salud mental de la actriz Amanda Bynes.

Un informe de TMZ señala que la exactriz de 37 años de edad, ingresó a un centro de atención mental nuevamente, derivado de su tratamiento anterior.

De acuerdo a los reportes, desde principios de julio Amanda se registró nuevamente en un centro para recibir tratamiento en el Condado de Orange.

Según la información de TMZ, Amanda estaba buscando un "lugar más terapéutico para vivir", en lugar de estar sola en su departamento de Los Ángeles.

Al parecer, la estrella de What I Like About You está recibiendo mayor atención, además de que está participando en sesiones de terapia y diferentes actividades diarias.

Las fuentes indican que fue la propia Amanda quien acudió para recibir atención.

Cabe recordar que Amanda había sido detenida por la policía tras un informe en donde señalaban que "una mujer estaba en peligro", indica Just Jared.

En marzo Amanda ingresó a un centro de salud mental luego de vagar desnuda por las calles de Los Ángeles, pasó tres semanas recibiendo atención. Fue ella misma quien llamó a emergencias.

En los últimos años, la salud mental de Amanda Bynes ha sido tema en redes sociales y diversos reportes de medios estadounidenses.

Según ha revelado la exestrella de Nickelodeon, sufre trastorno bipolar y maniaco-depresivo, señala El País.