Álvaro Ortiz se queda con la tercera etapa de la Gira de Golf Profesional Mexicana

Con un gran temple en el Campestre Torreón, el nacido en Guadalajara, Jalisco, Álvaro Ortiz, tuvo un gran regreso en los últimos hoyos, para quedarse con la tercera etapa de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM).

Y es que en la Copa SIMSA presentada por Combugas, avalado por el Official World Golf Ranking (OWGR), el tapatío, hermano de Carlos, exjugador del PGA Tour y ahora integrante del circuito LIV Golf, embocó valiosos birdies en el 15 y 16 sin cometer errores en los dos últimos, para lograr la primera posición sobre el capitalino Roberto Lebrija, que a falta de 3 hoyos, se ubicaba todavía en el liderato.

Ortiz metió un putt de bajada de siete yardas para birdie en el par 3 del hoyo 15, lo que igualó a Lebrija con -18. Otro birdie del jalisciense en el 16 le dio la ventaja definitiva. En el 17, Lebrija lo pudo empatar, pero falló el "pajarito".

Ya para concluir la ronda, Lebrija se fue al agua en el 18 en su segundo golpe, sentenciando así el triunfo para Ortiz, campeón del Abierto Mexicano de Golf en 2021. Álvaro falló el birdie, pero se conformó con otro par, para luego ser bañado en espuma y agua por sus amigos y compañeros del circuito.

La suma total fue de 194 impactos luego de 54 hoyos, para un 19 debajo del par de campo. Lebrija tuvo 197 (-16), mientras que tercera posición fue para el también oriundo de la Ciudad de México, Sebastián Vázquez con 199 (-14).

"Me siento muy contento, la verdad es que tenía una espinita clavada por no poder obtener el triunfo en esta gira, llevaba algunos años tratando de ganar y no había podido" dijo el nacido en la Perla Tapatía.

Además, añadió "Fue un gran cierre de torneo, ya que pude darle vuelta al marcador, aun así debo de reconocer el gran trabajo de Roberto quien jugó muy bien", comentó el ganador, que obtuvo un cheque de 300 mil pesos.

"Este trofeo se lo quiero dedicar a toda mi familia, en especial a mi hermano Alejandro, quien afortunadamente ya está libre de cáncer", agregó de forma emotiva el ganador de la competencia lagunera.

Esta fue la primera victoria de la temporada de la GGPM de un mexicano tras los triunfos del brasileño Alex Rocha en el Club de Golf México y de José Toledo de Guatemala en Amanali, Hidalgo.

La cuarta posición correspondió al regiomontano Patricio Guerra, responsable de la mejor ronda del día al firmar el sábado una tarjeta de 62 golpes (-9), para un total de 200, -13.

La siguiente fecha del calendario de la GGPM será del 7 al 11 de noviembre en el Club de Golf Valle Alto de Monterrey, Nuevo León.