Álvaro Morales estalla contra Jaime Lozano tras derrota de México

La Selección Mexicana se complicó su clasificación a la Copa América de 2024 tras perder (2-0) con Honduras en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tricolor regresó a nuestro país con un sorpresivo marcador adverso luego de su visita al Estadio Nacional de Tegucigalpa, pero todavía sueña con darle la vuelta en el global con el apoyo de su afición.

El descalabro tricolor de hace algunos días continúa generando comentarios negativos en contra de los futbolistas y del cuerpo técnico de México.

Álvaro Morales no dudó en salir a criticar fuertemente a la mayoría de los seleccionados y decidió mandarle un mensaje a Jaime Lozano por insistir con su esquema táctico.

“¿De qué se lesionó Ochoa? ¿De miedo? Los defensas terribles. Edson, con una soberbia. El Chaquito, bien en Holanda, [pero] no es España, no es Italia, no es Inglaterra. Cambia tu maldito parado, flexibilidad”.