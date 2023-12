Ally Brooke de Fifth Harmony anuncia su compromiso

La actriz y cantante Ally Brooke dio a conocer la noche de este lunes que se ha comprometido con su novio Will Bracey, quien es un ejecutivo de la industria musical.

La exintegrante de Fifth Harmony habló en exclusiva con la revista People, en dónde reveló detalles sobre su vida sentimental.

"Es el mejor día de mi vida. Es maravillo, realmente maravillo", señaló la cantante de 30 años de edad.

Ally aseguró que no tenía idea de que Will, de 36 años, le iba a proponer matrimonio.

"No tenía ni idea. Ni idea. Cuando lo hizo, quedé en puro shock", señaló la intérprete de Low Key.

Según señaló Bracey para la revista, pasó gran parte del 2023 preparándose para la propuesta, pero fue en Nueva York en donde decidió ponerse de rodillas ante la artista.

La razón por la que decidió hacerlo en Nueva York, es debido a que la ciudad es parte importante de la historia de su relación. "Nueva York siempre fue nuestra ciudad, es en donde nos enamoramos", señaló.

De acuerdo a People, el anillo que recibió Ally tiene diamantes y fue personalizado por un joyero privado de Turquía.

Cabe señalar que la pareja lleva juntos ocho años.

Por otro lado, Ally Brooke ha seguido trabajando en su música en solitario, pues recientemente estrenó su EP navideño, Under the Tree, en donde canta el tema Have Yourself a Merry Little Christmas con Dinah Jane, su excompañera de Fifth Harmony.

Ally saltó a la fama en 2012 cuando debutó en el reality The X Factor en donde se formó el grupo femenino Fifth Harmony, en donde cantaba junto a Camila Cabello, Normani, Dinah Jane y Lauren Jauregui.