Alistan venta de vacuna Pfizer anticovid en Cruz Roja Mexicana de Torreón

Como partícipes del cuidado de la salud de la población, la Cruz Roja Mexicana de Torreón alista la venta de la vacuna contra covid-19 de la farmacéutica de Pfizer/BioNTech para niños y niñas de 5 a 11 años y personas mayores de 12 años; se espera que se oferten al público a inicios de 2024.

José Valeriano Ibáñez de la Rosa, coordinador médico de la benemérita institución informó que solicitaron las primeras 200 dosis a la sede nacional y que se ofertarán con un costo más competitivo en relación con el resto del mercado. Será en los próximos días que a través de sus canales oficiales, la Cruz Roja dará a conocer el precio de la vacuna. “Con la intención de contribuir y de ayudar a la población que demanda nuestros servicios, próximamente tendremos ese biológico”, apuntó.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Dijo que al adquirir la vacuna anticovid, el usuario tendrá la oportunidad de aplicársela de forma gratuita en la Cruz Roja, sobre todo porque la pérdida de la cadena de frío afecta la efectividad del biológico. “Parece que no, pero todavía tenemos mucha gente que por alguna razón no se ha aplicado ninguna vacuna, no es raro que viene gente aquí a demandar algún servicio y que no se ha puesto el biológico”, señaló.

El 7 de diciembre del año en curso, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario a la vacuna Spikevax (monovalente XBB.1.5) de ModernaTx. Inc. (solicitado a través de su representante legal en México, Asofarma S.A. de C.V.) y a la vacuna Comirnaty (Ómicron XBB. 1.5) de Pfizer S.A. de C.V. Con ello, se permitió su comercialización en México, aclarando que el suministro de estos biológicos debe ser bajo vigilancia médica y que no se deben aplicar de manera indiscriminada, ya que pueden representar riesgos para la salud.

El primer cargamento de la vacuna que Pfizer venderá en cadenas de farmacias llegó a México el 15 de diciembre y de acuerdo con un comunicado de la farmacéutica, el antígeno contra el coronavirus se oferta al público en: Farmacias San Pablo, Farmacias Benavides, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.

En Torreón, se está vendiendo al público la vacuna Comirnaty (Covid-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) de Pfizer. En las farmacias Klyns el precio es de 999 pesos cada una y a través de letreros colocados en los accesos principales de los establecimientos se hace el exhorto a la población de no automedicarse, además de que pueden preguntar por las sucursales con consultorio médico donde se incluye la aplicación gratuita de la vacuna presentando el ticket de compra. También se detalla que la pérdida de la cadena de frío afecta la efectividad de la vacuna y que una vez fuera de la tienda es responsabilidad del cliente.

Por ejemplo, en la vacuna Comirnaty para mayores de 12 años, se detalla que es de 0.1 mg/mL 1 Ámpula, en presentación caja con diez unidades. La vida del medicamento es de ocho semanas a partir de la publicación y se recomienda acudir a su aplicación una vez adquirida. Las farmacias también sugieren almacenar la vacuna a una temperatura entre 2°C y 8°C e indican que su administración debe ser bajo vigilancia médica. En la vacuna infantil, se indica que es de 0.033 mg/mL 1 Ámpula y presentación caja con diez unidades.