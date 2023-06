Alistan segunda Marcha LGBTIQ+

Si bien la lluvia no detuvo la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Torreón aquel 28 de mayo, no permitió disfrutar de la fiesta, por lo que nuevamente y por primera vez en la historia de Torreón, se realizará una segunda marcha este sábado.

Así lo dio a conocer Raymundo Valadez Andrade, organizador de la marcha, quien confirmó que la cita será este sábado a las 17:00 horas en la calle Galeana entre las avenidas Allende y Abasolo, a unos metros de la presidencia municipal.

De acuerdo con Valadez, uno de los motivos por los que se adelantó la fecha de la marcha en este año, fue el concierto que ofrecerá Gloria Trevi el mismo sábado, sin embargo se llevará a cabo atendiendo las peticiones de la comunidad.

El organizador recalcó que la hora de concentración será a las 17:00 horas y la salida será a las 18:00 horas "esté quien esté". Y mencionó que se espera la misma asistencia que la registrada en la primera marcha, que fueron alrededor de 5 mil personas.

Lo único que cambiará será que en esta ocasión no habrá una Mega bandera humana, para la cual se había invitado a los participantes, acudir de determinado color de acuerdo a la fecha de nacimiento.

Únicamente habrá una gran bandera del orgullo ondeando en el recorrido. "Todo lo demás, los carros alegóricos, el mismo punto, la hora de arranque, todo sigue igual".

Otro de los aspectos que cambiará en esta ocasión, será el punto de llegada. En la primera fue en la Plaza Mayor, y en esta ocasión será en el estacionamiento del Hospital Andalucía, de avenida Matamoros entre Comonfort y García Carrillo.

De acuerdo con Raymundo Valadez, la institución prepara una Feria de la Salud para todos los participantes, considerando un tema importante de atender.

"El hospital nos recibirá con una Feria de la Salud sexual a todo el contingente, lo cual se me hace muy interesante y muy enriquecedor porque hoy el tema del orgullo está totalmente ligado a lo que es nuestra salud sexual, también porque si no lucháramos por nuestra salud sexual, la cual es muy vulnerable sobre todo en la población de hombres que tenemos relaciones sexuales con hombres, pues no habría orgullo definitivamente", recalcó el organizador.