'Alguien cercano le está lavando el coco', Roberto Palazuelos sobre Andrés García

Después de que surgiera un mal entendido que distanció a Roberto Palazuelos y Andrés García, al grado de que el actor de 81 años retara a balazos a Palazuelos, el llamado "Diamante negro" decidió alejarse y no hablar más del asunto, sin embargo, tras las noticias del mal estado de salud del primer actor, Roberto le mandó un mensaje, que dijo, era desde el fondo de su corazón.

Hace dos años, el exgalán del cine mexicano aseguró que gran parte de su fortuna se la iba a heredar a Roberto Palazuelos, pues le tenía un gran cariño, reconoció que siempre había estado al pendiente de él, le había regalado dinero en momentos difíciles e incluso había estado más al pendiente que sus propios hijos.

Sin embargo, esta armoniosa relación de años se fracturó cuando Andrés García retó durante una entrevista en vivo a Palazuelos, insultándolo y asegurando que había dicho que "él no era nadie"; Roberto aseguró no entender las "desafortunadas" declaraciones del histrión, y afirmó que alguien le estaba diciendo mentiras a Andrés.

(FOTO: ESPECIAL)

Tras las crisis de salud que en los últimos meses ha sufrido el protagonista de "Las mujeres de Jeremías, Roberto Palazuelos pidió que ya lo dejaran descansar en paz, y antes de irse se detuvo a enviarle un emotivo mensaje por si el tiempo ya no le alcanza para visitarlo y despedirse.

Roberto Palazuelos ya no quería hablar de Andrés García, con quien mantuvo una amistad de cariño y respeto durante muchos años, pero que después se dañó al parecer por malos entendidos.

Actualmente, Andrés García se recupera de una crisis en su salud que lo mantuvo en el hospital varios días producto de una sobredosis; Palazuelos se resistió a hablar sobre él en un inicio, pero después expresó que hay que tenerle respeto.

"Es un tema que ahí se queda, precisamente por respeto, tienen que dejarlo que se vaya en paz, no armen tanto chisme", dijo.

Sobre una posible reconciliación con Andrés dijo que "Dios dirá", y aseguró que el "amor y respeto siempre se lo va a tener", y admitió que alguien cercano al actor seguramente le dijo cosas erróneas sobre él.

"A él le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije; 'le lavaron el coco' por alguna razón importante", expresó al programa "Suelta la sopa!".

(FOTO: ESPECIAL)

Fue enfático al decir que le gustaría estar en los últimos momentos de Andrés García y que no le gustaría que él se fuera sin que hablaran, y aprovechó que los medios de comunicación estaban presentes en el aeropuerto de la Ciudad de México para mandarle un mensaje a quien llamó "leyenda de México".

"Lo quiero mucho, le llenaron la cabeza de tonterías, que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien, quién sabe para qué cuestión, eso ya lo veremos cuando las cosas pasen, pero, yo le deseo lo mejor; le pido a quien esté a cargo de él, que ya no lo estén exponiendo en mal estado porque él es una leyenda de México, y es una persona que la gente lo tiene así (arriba) y se tiene que quedar con una imagen de él así", se sinceró.

"Todo el amor, no nada más mío, sino de mi familia", finalizó Palazuelos, quien comenzará con las grabaciones de un proyecto en Televisa, por lo que admitió, no tendrá tiempo para ir a ver a Andrés; recordó que él le ayudó en muchas ocasiones no sólo a él, sino a su familia.