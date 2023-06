Algodoneros Laguna vienen de atrás y suman otra victoria

Adrián Tovalín y Alejandro Flores pegaron batazos oportunos en un rally de 3 carreras durante la fatídica séptima entrada para llevar a los Algodoneros del Unión Laguna a vencer anoche 6-5 a los Bravos de León, en la apertura de la serie que se disputa en el estadio de la Revolución.

El Unión Laguna llegó a cinco victorias consecutivas y se consolida en el segundo lugar de la Zona Norte, al poner su marca en 22 juegos ganados y 14 perdidos, mientras que los Bravos se hunden en la Zona Sur, con récord de 12 y 25.

Los Bravos atacaron desde temprano al abridor local, el derecho Josh Corrales, quien durante la segunda entrada recogió una rolita de Alfredo Hurtado, pero su tiro hacia primera base fue malo, la pelota terminó en el jardín derecho y el bateador - corredor llegó hasta la antesala, desde donde timbró, gracias a un rodado de José Camacho.

La respuesta de los guindas fue inmediata ante el zurdo Hazahel Quijada, en el cierre de ese segundo episodio caminó a Adrián Tovalín y a Alejandro Flores, para que Jorge Sesma pegara una rola por tercera base, donde Niko Vasquez recogió, metió el tiro a segunda y se concretó el out, pero al doblar Gilberto Carrera hacia primera para buscar el doble play, su lanzamiento fue demasiado abierto, Calvin Estrada tuvo que salir de la almohadilla y cayó, por lo que Tovalín se aventuró a lanzarse hacia el plato, a donde llegó barrido de cabeza para igualar el marcador.

Recuperaron la ventaja los visitantes durante el inicio del tercer rollo, en el que Justin Byrd dio la voz de ataque con hit sencillo hacia el jardín izquierdo, se robó la segunda base y llegó a tercera tras wild pitch cuando Vasquez recibió base por bolas, ya con dos outs. Alejandro Mejía respondió con imparable hacia el jardín central que hizo anotar a Byrd y enseguida, Alfredo Hurtado pegó sencillo hacia el bosque de la izquierda, lo que aprovechó Vasquez para llegar hasta el pentágono y poner el score 3 por 1.

Reaccionan

Sin embargo, otra vez respondieron rápido los dueños de casa, en el cierre de esa tercera entrada aprovecharon el descontrol del zurdo Quijada, quien otorgó base por bolas a Luis Sardiñas y aunque Didi Gregorius entregó el primer out con elevado al campo corto, Jonathan Villar pegó una rola fuerte por segunda base, donde Gilberto Carrera no pudo detener la pelota, que se fue hasta el jardín central y aprovecharon los corredores para colocarse en segunda y tercera. Aunque Adrián Tovalín pegó una línea fuerte por tercera base, Vasquez se la llevó de aire para el segundo out y la responsabilidad recayó en Alejandro Flores, quien respondió con hit al izquierdo, para llevar a sus dos compañeros hacia el pentágono, con lo que se volvió a igualar la pizarra.

Los lanzadores apretaron el brazo para colgar par de argollas y mantener el score igualado hasta llegar a la sexta entrada, donde ante el relevo del zurdo Santiago Gutiérrez, el camarero Carrera pegó sencillo hacia el izquierdo, lo que sacó del juego al pitcher michoacano y al relevo entró Alberto Leyva, quien fue recibido con tremendo triple de Luis Medina por todo el jardín central, techando a Edgar Robles, anotó cómodamente Carrera y aunque a Leyva se le llenó la casa, no permitió más daño, lo cual resultó fundamental para el resto del juego.

Le dan la vuelta

En la fatídica séptima llegó la voltereta que definió el encuentro: ante los lanzamientos del zurdo Jonathan Vargas, a quien recibió Sardiñas con infield hit por el campo corto y enseguida, Didi Gregorius le pegó imparable al jardín derecho, Jonathan Villar ejecutó toque de sacrificio para adelantar a los dos corredores y enseguida, el tijuanense Adrián Tovalín respondió con imparable hacia el prado central, tablazo con el que timbraron Sardiñas y Gregorius para darle la vuelta al marcador ante la algarabía de los aficionados. Tovalín llegó hasta segunda con el tiro hacia home y desde la intermedia anotó con otro oportuno imparable de Alex Flores, para aumentar la ventaja a 6 por 4.

Rafael Pineda reapareció para los Algodoneros en la octava entrada y de manera combinada con José Torres colgaron el cero, aunque en la novena le hicieron una carrera a Torres mediante cuadrangular de Vasquez, se las ingenió para conseguir el out 27 y asegurar la emocionante victoria local.

Decisión

Jeff Ibarra (3 - 0; 1.47 ERA) se llevó el triunfo, con labor de una entrada perfecta, adornada con un ponche; Jonathan Vargas (1 - 3; 5.56 ERA) sufrió la derrota, tras labor de un inning en el que le dieron 4 hits y le anotaron 3 carreras, no otorgó bases por bolas, ni ponchó a nadie.

La serie continuará hoy, con juego a partir de las 18:00 horas; los abridores probables son Andy Otero (1 - 2; 4.08 ERA) por León y el tijuanense Aldo Montes (3 - 1; 4.42 ERA) por el Unión Laguna.

3 horas y 22 minutos duró el juego de ayer, al que asistieron 6,048 aficionados.