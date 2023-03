Algodoneros avanzan en pretemporada

Los Algodoneros del Unión Laguna realizaron ayer su cuarta jornada de entrenamientos de pretemporada, con jornadas cada vez más exigentes en lo físico y en los aspectos específicos para los pitchers.

Trabajo físico

El cuerpo de trainers trabaja a tope con los más de 20 lanzadores que ya están presentes en el campo de entrenamiento establecido en el estadio de la Revolución, donde nuevamente se presentó un clima caluroso desde temprana hora, con el sol a plomo para las 9:30 horas, cuando comenzó la práctica en el diamante. Luego de las labores de stretch y la oración diaria, los peloteros realizaron circuitos aeróbicos para luego tomar guantes, bates y pelotas, recogieron rollings, soltaron el brazo y los receptores realizaron su práctica de bateo, todo bajo la atenta mirada del mánager Ramón Orantes, quien desde ya, comenzó su análisis dentro de este campo de entrenamiento.

Por la tarde, los peloteros se trasladaron a un gimnasio de esta ciudad para realizar su rutina de fuerza con pesas, en el programa otorgado por el cuerpo de trainers; hoy, el equipo volverá a entrenar en el estadio de la Revolución por la mañana, con miras a seguir preparándose a tope rumbo a los primeros compromisos amistosos, los cuales iniciarán el próximo miércoles 29 de marzo.por revancha

Rafael Emilio Pineda viene por su tercera temporada con los Algodoneros del Unión Laguna, donde ha vivido una montaña rusa en cuanto a su rendimiento y sus números, por lo que llegó temprano a los entrenamientos para trabajar duro, en pos de tener una campaña exitosa, en la que pueda ayudar a los Guindas a obtener victorias. "Estoy muy contento y emocionado por poder regresar aquí a La Laguna. El año pasado fue algo mental lo que pasé, no creo que fuera algo físico, los pitcheos estaban ahí, por lo que fue algo mental y que al final lo pudimos descifrar para trabajar en ello, lo que me ayudó a crecer como persona y como pelotero", afirmó en entrevista difundida por el club Guinda.

"El Manín" pasó de la rotación al bullpen a mitad de la temporada anterior, proceso que describió como voluntario, pues su intención era ayudar al equipo a llegar a los playoffs: "antes de iniciar la segunda mitad, en una gira en Aguascalientes, nuestro mánager Ramón Orantes me dio la oportunidad de hablar con él y le expresé que para mí lo importante no era ser abridor, sino que el equipo ganara, así que le pedí el chance de que me buscara la manera de ayudar al equipo y me movieron al bullpen, en una situación que no me imaginé, pero al final del día, eso me dio la confianza que yo necesitaba, además de que el cuerpo técnico y los compañeros me apoyaron en cada momento, lo cual fue especial", describió.

Respecto a la coronación que vivió con los Cañeros de Los Mochis en la pasada temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, Pineda expresó: "gracias a Dios se abrió esa puerta y pude jugar con peloteros de mucha experiencia, aprendí mucho y quiero ayudar a Laguna".

9victoriasha conseguido Rafael Emilio Pineda en sus dos etapas con los Algodoneros.