Algodoneros alistan inicio de sus juegos de preparación

- A todo vapor y con el calor de regreso como protagonista, los Algodoneros del Unión Laguna continuaron ayer con su pretemporada, en la que llegaron a 16 días de actividades en el estadio de la Revolución, donde la tropa dirigida por Ramón Orantes afila las armas que utilizará durante la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, que ya está a menos de un mes de cantar su "Playball".

La sesión de entrenamiento de ayer se basó una vez más en trabajo físico, con ejercicios aeróbicos luego de realizar la oración y el stretch tradicionales, para pasar al terreno de juego, donde los peloteros ejecutaron jugadas defensivas y los pitchers asignados realizaron su sesión de bullpen, mientras que más bateadores entran en acción durante la práctica en la jaula de bateo. Para hoy, los Guindas tienen programada una nueva práctica matutina a partir de las 8:30 horas; por otro lado, se confirmó que el pitcher estadounidense Josh Smith no volverá al equipo para la siguiente temporada, por lo que el cuerpo técnico se basa en los brazos que actualmente tiene a disposición.

'CONEJO' VIENE POR MÁS

Uno de los grandes consentidos de la afición lagunera es Edgar "Conejo" Robles, que se encuentra con una mayor motivación para encarar su quinta campaña como Algodonero, luego de ser distinguido como Defensivo del Año en 2022: "Cuando estuve entre los nominados lo veía como posible, pero cuando ya me dieron el premio fue una satisfacción gigante porque ese es mi sueño, yo siempre he querido ser el mejor allá atrás en el jardín central y voy a tratar de mantener esa distinción este año, trataré de ser más consistente y con el favor de Dios, volver a ganarlo", apuntó.

El nacido en Ciudad Obregón, Sonora, no olvida la eliminación de los Guindas en el playoff anterior y ahora ubica como objetivo el ir más allá en este 2023: "Yo tengo una espinita clavada del año pasado, de no poder avanzar de la primera ronda en esos playoffs, esa es la primera META que tengo yo y creo que todos mis compañeros estamos igual, queremos llegar mucho más lejos de lo que hemos hecho estos dos años y por qué no, buscar el campeonato".

Edgar Robles viene de ser parte del equipo campeón en la Liga Mexicana del Pacífico, los Cañeros de Los Mochis, sabe que un equipo que aspira al título debe estar unido, detalles que en el Unión Laguna han sido una costumbre: "Una de las bases que uno debe tener es la química que hay en el equipo y aquí siempre hay una muy buena, el que llega aquí siempre es muy bien recibido, siempre llegan con alegría y así ha sido con los nuevos compañeros y con los viejos, a uno le encanta llegar porque ya sabe que esas caras siempre te van a sacar una sonrisa".

Los Algodoneros sostendrán su primer juego de pretemporada el próximo miércoles 29 de marzo ante Saraperos de Saltillo, el que se tenía programado para el próximo domingo en San Pedro de las Colonias, finalmente se canceló.