Alfredo Olivas molesto con medios que aseguraban que había sido secuestrado

Fue hace un par de días cuando se comenzó a esparcir el rumor que aseguraba que Alfredo Olivas había sido secuestrado, esto después de que parte de su equipo había sido robado durante su trayecto por la carretera de Zacatecas.

Tras esto, a las pocas horas el cantante se había pronunciado a través de redes sociales y reveló, sin dar muchos detalles al respecto, que se encontraba bien.

Ahora, a través de un video en redes sociales, el intérprete de El precio de la soledad reveló más detalles y confesó que si bien sí había tenido problemas con su equipo, su secuestro nunca pasó.

“Estamos bien, quiero agradecer a la gente que de verdad se ha preocupado, es lo bueno que me deja este evento y que sepan que jamás lucraría con una cosa como esa”, comenzó a decir Alfredito.

“Yo no sé quién lo sacó, como salió, hubo un tema, sí, con mi gente de producción y un servidor, pero bendito dios todos sanos y salvos, todo bien”.

El cantante señaló que él nunca había viajado a Zacatecas, y pidió a los medios de comunicación evitar este tipo de información, ya que causa pánico entre sus cercanos y sus fanáticos.

(FOTO: ESPECIAL)

“Yo jamás he pisado Zacatecas, no me presenté en Zacatecas, otros dicen que me rescató gente en Coahuila, creo que hay que ser un poquito más consientes en dar ese tipo de noticias, obviamente mi familia vuelta loca, mis amigos, muchos fanáticos, y (quiero) que sepan que yo jamás lucraría con algo así, no lo haría”.

"Inclusive yo procuro jamás estar envuelto en ese tipo de cosas, por eso es que he andado un costado de la prensa, y hoy de nueva cuenta me dan la razón de seguirlo haciendo, para esos apoyos mejor no me apoyen, lo digo un poco molesto porque es demasiada la imprudencia con la que manejan las cosas", resaltó el cantante de 28 años sin revelar más detalles de lo sucedido.

Al finalizar, Alfredo Olivas una vez más agradeció a su público y a sus fanáticos por los mensajes que estuvo recibiendo tras este acontecimiento.