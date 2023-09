Alfredo del Mazo actuó como 'demócrata', afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo (PRI) no se metió en el pasado proceso electoral de esa entidad y respetó la voluntad de los mexiquense por lo que, afirmó, actuó como un "demócrata".

En la sesión solemne del Congreso mexiquense donde Delfina Gómez rindió protesta como próxima gobernadora del Estado de México, el jefe del Ejecutivo federal cuestionó a la oposición que ha criticado al mandatario mexiquense por haber perdido en esa entidad: "¿Qué querían? ¿Utilizar el presupuesto público para favorecer a candidatos y a partidos? ¿De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido? Eso es ilegal y antidemocrático".

El jefe del Ejecutivo federal destacó que algo parecido ocurrió en las elecciones de 2018, en donde el entonces presidente Peña Nieto no aceptó "hacer trampas" y respeto la voluntad del pueblo y es algo que, dijo, "no lo voy a olvidar".

"Concluyo reconocimiento a Alfredo del Mazo porque independiente de que trabajamos juntos, actuó con mucho respeto a la voluntad de los mexiquenses. Eso es muy importante. Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar. Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso muchos reclamos a Alfredo.

"Una cosa son los partidos y otra el gobierno", dijo el mandatario, quien asistió a la sesión solmene del Congreso mexiquense donde la maestra Delfina Gómez rindió protesta como próxima gobernadora del Estado de México.

"¿Qué querían? ¿Que utilizara el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos? Eso es antidemocrático. ¿Qué querían? ¿De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido? Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento. Y lo tengo que decir porque nos ha costado mucho, mucho, incluso ha costado vidas hacer valer la democracia en nuestro país. Y cuando hay gestos como los que he mencionado, es importante reconocerlo. Eso se tiene que saber".

El Mandatario federal señaló que así como se tiene que señalar y denunciar, estigmatizar al corrupto y al 'mapache electoral', al que le roba la voluntad del pueblo, así también hay que reconocer los gestos de demócratas y de gente que actúa con rectitud y que pone por delante el interés general.

"Porque el gran partido, el partido más importante, es el partido del pueblo de México. Muchas gracias a todos", dijo.

Antes de ingresar al recinto legislativo, el Jefe del Ejecutivo saludó de mano al todavía gobernador Alfredo del Mazo Maza (PRI) y a la comisión legislativa de bienvenida.

En su ingreso al Congreso mexiquense legisladores afines a Morena arengaron: "¡Es un honor estar con Obrador! ¡Viva Morena! y ¡Viva el Estado de México!"

También lanzaron arengas en favor de Delfina Gómez "¡Gobernadora! ¡Gobernadora! ¡Gobernadora!"

Después de que Delfina Gómez rindiera protesta ante el Congreso mexiquense expresó: "No era mi intención tomar la palabra, pero ya que se presenta la oportunidad ¿Qué les puedo decir?", mencionó el presidente.

"Que vamos seguir trabajando de manera conjunta como lo hemos hecho en estos casi 5 años que llevo en la Presidenta de la República".

"He tenido muy buen trabajo coordinado, conjunto con el gobernador Alfredo del Mazo, no hemos chocado, no ha habido discrepancia y esto lo hemos hecho porque por encima de nuestras diferencias, si existieran, por encima de las banderías partidistas, cuando se gobierna hay que hacerlo en beneficio todos Una cosa son los partidos y otra el gobierno", señaló.