Alfaro fija fecha para anunciar si buscará candidatura presidencial

Aunque dice no estar decidido aún, el próximo fin de semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunciará si buscará o no ser candidato a la presidencia de la República; sin embargo, adelantó que la decisión que está por tomar cuenta con el respaldo de la mayoría de la gente de Jalisco.

"En la política no es fácil que todos te amen y que todos te respalden, pero con que la mayoría de los jaliscienses, y una mayoría clara, vea bien lo que estamos haciendo para mí es la mejor prueba de que hemos cumplido y de que estamos listos para que esta decisión que estoy por tomar la podamos hacer va a partir de tener el respaldo de la gente de Jalisco", dijo.

Aseguró que nunca ha participado en una elección en la que piense que no ganará y recordó que tiene la experiencia de hacer campañas en las que nadie da un peso por él.

"Nunca he participado ni participaré en una elección que no crea que voy a ganar, he participado en elecciones muy difíciles, muchos de ustedes conocen mi historia, saben que cuando me inscribí en Tlajomulco, cuando me inscribí en Jalisco en el 2012 nadie daba un peso por nosotros, entonces esa idea de que no se puede sacar adelante una elección y de que hay cosas que ya están dadas es una idea que no comparto, yo creo que las elecciones son para competir y yo no sería parte de un proyecto que no aspirará a ganar; hace algunos años, en 2012, en 11 semanas pasamos de ser nada a ser la fuerza política más importante de Jalisco", señaló.

Alfaro señaló que cuando haga pública su decisión también hablará sobre el trabajo que ha hecho su partido, Movimiento Ciudadano, pues consideró que no se puede considerar que la oposición se reduce a la alianza partidista entre el PRI, el PAN y el PRD: "eso no es el bloque opositor, es una alianza de partidos y de una clase dirigente que ya no sirve, ese no es un espacio de participación política para quienes tenemos una visión distinta de la nación".

El gobernador afirmó que solo le falta hablar con gente cercana a él para terminar de tomar su decisión, pues no llegó al lugar en el que se encuentra solo, sino con el apoyo y respaldo de mucha gente.