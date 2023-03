Alexis Vega no descarta fichar con el América y pone de ejemplo a Oribe Peralta

Antes, durante y tras la culminación del mundial, se habló mucho de la posible salida de Alexis Vega al futbol de Europa, pero esto no se llegó a concretar, pero ahora previo al Clásico Nacional ante el América, dijo algo que nadie veía venir y que a muchos aficionados quizá nos les caerá muy bien.

Y es que Vega no cerró la puerta a que en un futuro en caso de llegar una oferta de las Águilas, la tome. El "10" de Chivas estaba sentado a un lado de Henry Martín, quien solamente volteó a verlo de reojo cuando se dio la siguiente declaración.

"La misma pregunta le hicieron a mi hermano (Henry Martín). Es el caso de Oribe. Puede llegar a ofrecer el América, si no hay otra opción para dónde ir a jugar… es como ustedes, están en un medio y llega una oferta de otro, si es la única que tienen obviamente la van a tomar".

Vega precisó que ve por su familia, que debe dignificar su trabajo al cien por ciento, ser un profesional en toda la extensión de la palabra y si bien es cierto que ahora está muy bien en Guadalajara, mañana no se sabe.

"Eso es parte de nuestro trabajo, ahora te digo que no, luego llega una oferta del América y luego ya no me quieren (en Chivas), entonces yo tengo que ser profesional en todos los sentidos. Ahora estoy muy contento en Chivas".

El talentoso jugador mencionó que por ahora se dedicará a jugar en el Guadalajara entregado en todos los aspectos al cien por ciento, buscará el campeonato y ya con el tiempo se irá viendo qué rumbo toma su carrera, porque también tiene otro sueño que no ha abandonado.

"Siempre está intacto el sueño de jugar en Europa, pero estoy mentalizado en estar en Chivas, que mejor que terminar el torneo con el Rebaño y bueno, lo demás va a llegar. Veo fuerte a Chivas este torneo".

Remató hablando de Selección Mexicana de Futbol, ya que hace dos semanas estableció contacto con él, Diego Martín Cocca, quien le mencionó que no se preocupara porque no estaría en la primera lista debido a su lesión, pero que cuenta con él para su proceso.