Alexis Sánchez revela en que equipo de la Liga MX desea jugar

Sí América pretende realizar una contratación bomba para el siguiente año, ya hay un candidato que alzó la mano para llegar a las Águilas. Se trata de Alexis Sánchez.

En entrevista para TUDN, el delantero chileno, actual jugador del Inter de Milán, reveló su deseo por jugar en el futbol mexicano o en la MLS.

"Sí, me gustaría (jugar en México). El otro día hablaba con un amigo, no sé, me llama la atención porque hay equipos en México que son apasionados, los aficionados van por su club y todas esas cosas, me gustaría; no sé cuándo", declaró el ex del Barcelona.

El 'Niño Maravilla' destacó que además de los azulcrema también conoce a los Tuzos del Pachuca, equipo con el que perdió la Copa Sudamericana en 2006, cuando jugaba para el Colo Colo.

Hay varios equipos que conozco, Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés", confesó el atacante chileno.

Asimismo, comentó que no descarta ir a la MLS, para jugar con el Inter Miami y "conocer otra cultura, con otro idioma".