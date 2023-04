'Alexa, reproduce el nuevo playlist que Spotify creó en honor a Shakira'

La historia de Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar. Entre anécdotas, memes, declaraciones y cambios de domicilio de Barcelona a Miami, la pareja de mantiene en el ojo público.

Tras las Music Sessions 53 con Bizarrap, uno de los más recientes intercambios de celebraciones entre la cantante y el exfutbolista han dado mucho de qué hablar e incluso han inspirado una playlist en Spotify.

Ello, luego de que en una entrevista, Gerard Piqué lanzó una declaración que fue catalogada como xenofóbica en redes sociales: "Mi expareja pues es latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles. Son gente que no tiene vida".

El presidente de la Kings League arremetió no sólo contra la colombiana sino en contra de sus fanáticos de Latinoamérica, quien no tardaron en reaccionar. Shakira no dejó que el comentario pasara desapercibido y publicó en Twitter: "Orgullosa de ser Latinoamericana".

El intercambio entre la expareja provocó una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales y celebridades, quienes aplaudieron la acción de Shakira ante los dichos de Gerard Piqué.

Cabe recordar que la pareja se separó este año tras darse a conocer que Gerard Piqué le había sido infiel a la colombiana con Clara Chía, una joven de 23 años de edad, que forma parte de la empresa Kosmos Global Holding S.L., productora de la que es dueño el exfutbolista.

¿Cuáles son las canciones de la playlist de Shakira en Spotify?

Spotify, la plataforma de música on demand, lanzó una lista de reproducción con 50 canciones a la que nombró "Orgullosa de ser Latinoamericana", en honor a la frase publicada por Shakira en su cuenta de Twitter.

La playlist, que entre sus primeros 4 puestos tiene "Music Sessions 53", "TQG", "Monotonía" y "Te felicito", ya cuenta con más de 38 mil "Me gusta" utiliza una de las famosas frases del tema de Shakira: "perdón que te sal-pique".

Además, se incluyen temas de Bad Bunny, Sebastián Yatra, TINI, Manuel Turizo, Natanael Cano, Rara Vez.