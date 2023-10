Alexa Castro no descarta hacer un video musical en Torreón

La joven, Alexa Castro, desea seguir los pasos de su madre, Daniela Castro.

Por ahora, está probando suerte en la música, sin embargo, también desea abrirse camino en la actuación en un futuro.

Alexa recién lanzó su tema debut. Se trata de Si te miro, una canción enfocada al empoderamiento femenino.

“Habla acerca de cómo una mujer puede fortalecerse luego de una relación fallida amorosa. Nunca debemos dejarnos derrumbar por una tercera persona”, comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Cuando supo la chica que hablaba con un medio lagunero, se puso muy contenta porque, como es sabido, su madre tiene nexos con esta región.

“Mi mamá, Daniela Castro, vivió un tiempo en Torreón. Allá tiene primos. Me gustaría conocer la Comarca Lagunera y hasta grabar un video musical allá, porque nuestro país tiene ciudades hermosas”, comentó.

Sobre su sencillo, Si te miro, Alexa dio a conocer que fusiona el pop con ritmos caribeños.

“Es un himno al amor propio que me compuso Horacio Palencia. Yo le comenté de qué quería que tratara el tema. La letra trae un mensaje con relación a que no podemos derrumbarnos ante los problemas o las malas experiencias”.

Alexa dio a conocer que en breve irá sacando más melodías inéditas que esperan sean del agrado del público.

“Ya tengo listas más melodías. He trabajado con varios autores. Voy a seguir la línea del pop, no me gustaría hacer algo que esté en tendencia, sino expresar lo que me gusta y lo que siento en mi propuesta musical”, aclaró.

Alexa informó que su madre siempre la ha apoyado y más ahora que está incursionando de maneras formal en la música.

“Ahora sí que mi mamá es mi todo. Es mi madre, mi gran maestra, mi productora. Tengo una verdadera maestra en casa. Siempre me dice que esta carrera está lleno de sacrificios”.