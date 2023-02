Alex Mercado trabaja la palabra y el sonido en Mis versos en canciones, su nuevo proyecto discográfico

Desde hace tiempo, el compositor y pianista Alex Mercado ha ejercido el oficio de escribir. Además de su catálogo musical (uno de los más reconocidos dentro del jazz mexicano), entre sus trabajos destacan los libros Arte, conciencia y vida (2018) y El sublime proceso del lenguaje musical (2020). “Siempre he tenido la inquietud de expresarme a través de la palabra”.

Para él, palabra y música son dos lenguajes sonoros que transcurren a través del tiempo, rítmicos y organizados en frases. Mercado encuentra la misma satisfacción artística al expresarse en ambos terrenos. Así, decidió por primera vez comenzar un proyecto donde conversen las facetas ya mencionadas. El resultado de esta exploración es el álbum Mis versos en canciones (2023), del cual los primeros cuatro sencillos ya pueden escucharse a través de las plataformas digitales.

“Lo que trato de hacer es crear novedosos moldes de canción original contemporánea, en los que se vierte la improvisación y una narrativa lírica. Lo que hago es obedecer al discurso natural, rítmico, espacial del poema. Es decir, en esta composición, para mí es más importante la palabra, el poema, el verso, el escrito que estoy musicalizando y dejar que este escrito, a través de su propia elocuencia y fluidez, me indique cómo es la manera ideal de musicalizarlo”.

El músico responde la llamada de El Siglo de Torreón desde Ciudad de México, donde la noche de ayer sábado presentó su álbum en el Centro Nacional de las Artes. Allí lo acompañaron las cantantes Jenny Beaujean, Ingrid Beaujean, Valentina Marentes, Lucía Gutiérrez y María Katzarava. El proyecto se compone de nueve escritos, tomados de poemas de Mercado previamente existentes, donde la improvisación nata del jazzista también impregna a las palabras.

“Cuando escribo también me dejo llevar por la improvisación, por la espontaneidad. Las palabras que vienen a mi mente no las codifico, no pasan por un filtro de raciocinio. Simplemente, las escribo y les voy dando forma conforme van siendo escritas. Esta influencia la tomo del jazz y la paso al oficio de escribir con el convencimiento de que una idea improvisada tiene su propia fuerza, su propia frescura, tiene esa naturaleza de ser una primicia que sale de la creatividad”.

Pero en este afluente de ideas, la escritura también vira hacia el jazz. Al momento de improvisar, Mercado trata de ser elocuente. Considera que ningún elemento carga más elocuencia que el lenguaje. Específicamente, dice, el lenguaje oral es la muestra fehaciente de la improvisación. No obstante, por sus características de naturalidad y cotidianidad, el ser humano no logra percatarse del nivel de improvisación que implementa día con día.

“Y solo no es una maravilla de improvisación, sino de composición. Cuando expresamos ideas a través de la palabra, en el lenguaje oral, están ya estructuradas, lo cual no sucede en el jazz. Muchas veces el jazzista improvisa de una manera impulsiva, un tanto descontrolada y olvida la parte de organizar sus propias ideas a través del tiempo, por medio de estructuras preestablecidas que el lenguaje ya proporciona”.

Trabajo de estudio

Alex Mercado tiene la tradición de ensayar con anterioridad las piezas que conformaran a un álbum, para luego entrar al estudio y grabar todo en una sola sesión. No obstante, el proceso resultó un poco distinto en Mis versos en canciones, pues fue grabado en dos sesiones y en dos estudios diferentes en septiembre del año pasado.

“Fue difícil coordinar a las maestras para que grabaran en una misma sesión. Suelo grabar todos mis discos en un solo día, habiendo ensayado previamente. Trato de controlar esa frescura al tiempo, al registrar solamente dos, máximo tres tomas y de esas elijo la mejor”.

El músico resalta el profesionalismo y la entrega de cada una de las intérpretes al momento de la grabación, pues arribaron al estudio con las piezas aprendidas y maduradas, listas para ser registradas por un micrófono. Factor que facilitó la consolidación de un discurso musical. “Fluyó, fluyó bastante bien y estoy muy contento por el resultado”.

Mis versos en canciones consiste en el noveno álbum de Mercado y es un proyecto financiado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC). El autor ha decidido liberarlo por sencillos, uno cada mes, por lo que terminará este proceso hasta publicar las cinco piezas musicales que faltan. Hasta el momento, se puede disfrutar digitalmente de las canciones El retorno, Llueve, El poeta de la luna y Es triste.

“Es el primer disco que lanzo en esta nueva modalidad, que se ha convertido en tendencia, un tanto por las plataformas digitales, hacia el consumidor”.

El compositor trata de anteponer su propia identidad a través de la obra. Lo más importante para él es componer con honestidad. No solo emplear sus influencias del jazz, sino también de otras músicas para poder edificar su propuesta y que esta sea lo que se escuche, lo que se aprecie con independencia. El triunfo para todo compositor consiste en que su música trascienda el estilo.

Además de las cantantes ya mencionadas, el álbum también incluye la participación de Denisse Gutiérrez, vocalista de la banda Hello Seahorse!, sencillo que será lanzado en marzo. Al finalizar la publicación de los sencillos, se presentará un disco en formato físico.

“Hice una investigación, recuento, una sesión de escucha de varias voces, principalmente femeninas. Sí, había una intención de seleccionar intérpretes femeninas por la sencilla razón de que me gusta mucho el instrumento de la voz femenina. Es totalmente diferente que el instrumento de la voz masculina en cuanto a registro”.