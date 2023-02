Alertan emergencia educativa en México

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) hizo un llamado al gobierno federal para que atienda de manera inmediata "la emergencia educativa que hoy estamos viviendo como país". Dijeron que, al cierre del 2022 el Inegi informó que en México un millón 845 mil 800 personas de tres a 29 años nunca han asistido han clases, debido a una discapacidad física o mental, por la pandemia de COVID-19 y por la falta de recursos económicos.

Además, indicaron que de acuerdo con el Banco Mundial: "México tiene una crisis educativa en la que se estima que niñas, niños y jóvenes perdieron aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad y por lo menos 628 mil personas de entre seis y 17 años interrumpieron sus estudios". La UNPF comentó que en la actualidad, no hay un proyecto de mejora que atienda el rezago educativo. No hay condiciones óptimas en los planteles educativos, hay una inadecuada capacitación magisterial, y poco seguimiento y nula evaluación que no aseguran una educación de calidad.

Consideraron que la falta de acceso a la educación para todas las personas violenta el derecho constitucional además de que la falta de oportunidades de trabajo para la mejora económica en los hogares conlleva a pobreza y nulo crecimiento.

"Pedimos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al gobierno federal, hacer la tarea con responsabilidad, eficacia y eficiencia, con propuestas de un modelo educativo viable, con inversión económica suficiente y con planes y programas de capacitación docente que abonen a una mejora educativa. Es necesario después de tantas pérdidas y afectaciones por la pasada pandemia mirar de manera comprometida la educación de nuestros hijos, trabajar con compromiso y profesionalismo es lo que urge a México en materia educativa", señalaron.

Agregaron que, sin importar lo anterior, el presupuesto económico de la SEP es dos por ciento menor en términos reales al monto aprobado en 2019, antes de la pandemia.