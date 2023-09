Alerta Cofepris por helados contaminados con una bacteria

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre la contaminación en helados de seis sabores de la marca Soft Serve On The Go (8 oz cups) con la bacteria Listeria monocytogenes. Esta última puede causar síntomas como fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. Si usted consumió estos productos y tiene dicha sintomatología, debe acudir a recibir atención médica.

La dependencia federal informó que la empresa Real Kosher Ice Cream hizo el retiro voluntario de dicha marca de helados en Estados Unidos de América; sin embargo, algunos productos fueron distribuidos en México.

De acuerdo con la información publicada en la página electrónica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) los sabores de los productos involucrados son: vainilla chocolate; Razzle n´Dazzle Peanut Butter (mantequilla de maní); caramel vainilla (caramelo); parve vainilla chocolate; strawberry mango sorbet y Lite Natural Peanut Butter (mantequilla de maní natural y ligera).

La Cofepris recomendó a la población no comprar ni consumir los productos mencionados ya que representan un riesgo a la salud. En caso de haber adquirido algún o algunos de los productos antes descritos deberán ser desechados.

Las personas que cuenten con información referente a la posible comercialización de estos productos, deben realizar una denuncia sanitaria al teléfono 800 033 5050 o en el sitio de internet: www.gob.mx/cofepris

De igual manera, la Comisión solicitó a los establecimientos, tiendas departamentales o distribuidores que comercialicen productos con las características antes mencionadas, suspender su venta de forma inmediata y proceder a su destrucción.

Indicaron que de manera continua hacen acciones de vigilancia sanitaria para prevenir que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población.