Alemán responde a acusaciones de presunta agresión contra Akasha

El cantante Alemán, cuyo nombre real es Érick Raúl Ramírez, está en tendencias en las redes sociales tras las supuestas acusaciones de agresión física por parte de su novia, la rapera Akasha.

Usuarios en línea compartieron en Twitter las presuntas fotografías de la evidencia, que aparentemente fueron publicadas y luego eliminadas por la cantante en sus historias de Instagram la noche de este jueves 7.

Las fotografías fueron compartidas en redes por otros usuarios, ya que aparentemente ella las borró momentos después. Además, ha circulado un audio donde se escucharía a Alemán reclamando fuertemente, con gritos y sonidos que podrían asociarse a golpes, mientras que Akasha le pediría que se detenga.

En el audio, la voz masculina, presumiblemente la del famoso, grita: "Dime a qué ver… millonaria te vas a cul…", mientras la voz femenina exige bajar de un automóvil en movimiento: "Déjame bajar… ya deja de hablar estupideces… estás asustando mucho… ya me quiero bajar", según se escucha en la grabación.

Tras las acusaciones, Alemán compartió recientemente en su cuenta de Instagram una imagen de color negro con la frase: "Opinan sin saber realmente qué pasa".

Hasta este viernes, Akasha no ha abordado públicamente el tema. Se desconoce si las fotografías fueron realmente tomadas de su perfil, pero en su cuenta de Instagram, donde ha restringido los comentarios, aún se pueden ver mensajes de apoyo como: "No borres comentarios, Akasha, no tienes por qué defenderlo. Estamos contigo", "No borres nada", y "Eres una reina y no mereces ningún tipo de maltrato".

Además, se informa que la pareja se encuentra de vacaciones en la playa y trabajando en un nuevo videoclip.

EL UNIVERSAL intentó comunicarse sin éxito con el cantante para confirmar o desmentir las presuntas fotografías y las "denuncias" realizadas por su pareja.