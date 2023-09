¿Alejandro Fernández usaría un traje de charro rosa? El cantante responde

El cantante Alejandro Fernández, uno de los mayores exponentes de la música mexicana, opinó sobre la reciente polémica que envuelve a Christian Chávez, esto luego de que el RBD apareciera con un traje de charro en color rosa.

Fue hace un par de días cuando Christian Chávez portó un traje de charro en color rosa y unos tenis dorados, durante la presentación de RBD en el Madison Square Garden, desencadenando la molestia de Luisa Echeverría, la reina de la Federación Mexicana de Charrería.

Ahora, durante una entrevista, le cuestionaron al hijo de Vicente Fernández qué opinaba sobre esta situación, siendo él uno de los principales exponentes de la música mexicana.

En su encuentro con la prensa 'El Potrillo' mencionó: "Sabes, el traje de charro es muy especial y sobre todo hay mucha gente que defiende a capa y espada el traje de charro, los puritanos, los que saben de eso, hay muchas reglas para vestir un traje de charro".

Tras esto, mencionó que realmente el problema radica no por el color rosa del traje, si no por cómo Christian lo usó.

"He visto todo lo que ha pasado, Juan Gabriel ha sacado cosas iguales o más extravagantes, y no hay problema. Yo no creo que el problema haya sido el color, yo creo que el problema fue más bien porque salió con tenis", sostuvo.

Al finalizar, le cuestionaron si él utilizaría un traje de este color, a lo que el cantante respondió: "¿Yo? No yo creo que no, yo creo que lo más atrevido sería usar algún traje en azul marino".