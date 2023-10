Alcaldesa dona sueldo a personas vulnerables

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, donó dos quincenas de su sueldo a un grupo de gomezpalatinos que viven en situación vulnerable. La entrega se llevó a cabo en el salón Benito Juárez, de la Presidencia Municipal, lugar donde la alcaldesa refrendó su compromiso con personas de escasos recursos.

"Siempre será un honor ayudar a quienes más lo necesitan, es un legado que me dejó mi padre don Carlos y mi madre doña Vilma; esto que estoy entregando es mi sueldo, no es dinero del Ayuntamiento, porque para eso estamos aquí, para apoyar a mi gente que más lo necesita", expresó.

"Yo agradezco la oportunidad que me dan de seguir trabajando y sirviendo al pueblo de Gómez Palacio y no tengo por qué cobrar un centavo; lo que ustedes me pagan, yo lo regreso a todas las personas que necesitan apoyo", añadió.

Los beneficiarios agradecieron la ayuda a la primera autoridad municipal.