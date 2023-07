Alcaldesa de Gómez Palacio dice que recorre la ciudad por las noches en vehículos diferentes para revisar necesidades

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, aseguró que para recorrer la ciudad en la noche y ver el estado que guarda el municipio, sin llamar la atención de los mismos trabajadores del Ayuntamiento, utiliza diferentes vehículos, la mayoría no conocidos. La alcaldesa admitió que uno de los grandes problemas que enfrenta Gómez Palacio es el pavimento y prometió que el 2024 será año de pavimentaciones.

“Yo necesito recorrer el municipio en las noches, que es cuando me doy cuenta en qué colonia están prendidas las luces y todo lo que conlleva Servicios Públicos y el tema de Seguridad y Tránsito. Yo les he llamado en la madrugada a los directores, a esa hora”, dijo la edil.

La autoridad dijo que los recorridos que realiza de noche los hace en diferentes vehículos, la mayoría no conocidos, para ver el estado real en que se encuentra la ciudad en un día cualquiera.

“Solamente en las noches se puede hacer bien y circular en otro vehículo que no sea el mío, porque ustedes saben que cuando ven la camioneta, que ya todos conocen, saben que es de la presidenta y dicen ‘ahí va’, ‘Va por aquí’, ‘¡Aguas!, va por allá’, entonces yo tengo varios vehículos que no conocen, que la mayoría no conoce, entonces salimos en la noche a recorrer y no es porque no tenga confianza en mis directores, es porque es la obligación que me dio el pueblo de Gómez Palacio la de verificar”, aseguró.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, pidió a la ciudadanía paciencia en el tema del pavimento, pues admitió que el deterioro del mismo en Gómez Palacio es muy evidente.

“Me he dado cuenta tal y como me comprometí, y sé que no estamos en óptimas condiciones con el pavimento. No nos desesperemos, porque yo les prometo que a partir del primero de enero del año que entra (2024) no vamos a hacer otro tipo de obra en todo el año, más que drenaje y pavimentación, además de las que están programadas por naturaleza”, declaró la alcaldesa, Leticia Herrera Ale.

Mencionó que uno de los objetivos de su gobierno es poder alcanzar un 70 o 75% del municipio con obras de pavimentación. Comentó que sigue en pie el proyecto del pavimento con concreto hidráulico de todo el Bulevar Rebollo Acosta: “No podemos seguir parchando ese bulevar. Es mejor tomar el toro por los cuernos y voy a estar bien lista ya cuando se licite la obra y a quien gane la obra que garantice la calidad de los trabajos”, aseguró.

La obra de pavimento del bulevar fue una de las peticiones hechas por el Ayuntamiento ante instancias como la Secretaría de Gobernación de México.