Alcalde de Lerdo participa en Cumbre Internacional del hábitat de América Latina

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, participó en el foro de Alianzas para el Hábitat, estrategia estatal de ordenamiento territorial Durango, en la ruta a la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHLAC) 2023, que tuvo lugar en el lobby de Estación Central de la capital del estado.

El evento tuvo como objetivo principal acompañar y articular la implementación de la Nueva Agenda Urbana de ONU-HABITAT a nivel local y regional, en concordancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Durante este foro, el alcalde tuvo participación en un conversatorio sobre la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial, donde resaltó la importancia de una planificación adecuada para Lerdo, el tercer municipio más poblado de la región, y su integración en la zona metropolitana de la Laguna, siendo cuatro veces más grande que Torreón y dos veces más que Gómez Palacio.

Además, agradeció al Gobernador Esteban Villegas, así como al coordinador general del Comité Organizador la CIHLAC, Héctor García Curiel, por propiciar este tipo de encuentros para dialogar en favor de la implementación de agendas comunes para el hábitat y las ciudades.

El munícipe enfatizó la necesidad de ampliar el crecimiento de la metrópolis, asegurando que se alcance a todos los rincones y se ajuste a la agenda 2030, que se centra principalmente en las grandes metrópolis conurbadas. Martínez señaló que los municipios con ejidos y falta de acceso a internet enfrentan dificultades para lograr un desarrollo rápido y planteó la necesidad de priorizar la regularización de la tenencia de la tierra, ya que varias comunidades en el estado carecen de certeza jurídica.

Mencionó un ejemplo de los desafíos que surgen sin una planificación adecuada, y señaló la importancia de crear un plan de desarrollo urbano en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), basado en una visión municipalista, para evitar limitaciones futuras en el crecimiento del municipio.

La primera autoridad municipal en Lerdo, concluyó su participación destacando que la cooperación entre los municipios, la Sedatu, la Coesvi y Catastro Estatal es fundamental para ordenar la tierra y establecer las bases necesarias, a través de un Instituto Municipal de Planeación. Homero Martínez argumentó que la planificación es fundamental, pues lo que no se planifica, no se puede medir ni evaluar, por lo cual no se reflejarían resultados.

El programa fue encabezado por la representante del Gobernador, Ana Rosa Hernández, secretaria de la Secope; Bernd Pfannenstein, director ejecutivo de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHALC); Héctor García Curiel, Coordinador General del Comité Organizador de la CIHALC; Hugo Isaak, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como presidentes municipales, diputados federales y estatales.

Es importante resaltar que la CIHALC es un espacio de diálogo, colaboración y aprendizaje colectivo, que busca promover agendas comunes para el hábitat y las ciudades, involucrando a la sociedad, la academia, el sector gubernamental y empresarial.