Alcalde de Lerdo nombra nuevo director de Tránsito y Vialidad

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, nombró este martes al nuevo director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Lerdo, Francisco De Hoyos Martínez. La toma de protesta fue en el despacho del presidente.

El nombramiento no se trata de un enroque pues De Hoyos no formaba parte de la administración municipal actual y asegura no tener vínculos políticos y dijo que no habrá tolerancia en cuanto a denuncias por corrupción.

"La instrucción que tengo de ahora en adelante es tener acercamiento con la ciudadanía, honradez, la eficiencia de los agentes...que tenemos muy buenos agentes", dijo.

Aseguró que su experiencia ha sido con administración de personal: "Yo estudié derecho, he estado en la administración de personal. Políticamente no tengo vínculos, mi currículum es de administración. Recibí sorpresivamente la invitación. Para mí es un honor poder ser servidor público y estoy completamente en línea con las indicaciones del presidente de mejorar la corporación", aseguró.

El nuevo director se comprometió a ejercer las funciones del cargo con responsabilidad, e indicó que el principal objetivo es trabajar de la mano con el alcalde siguiendo en todo momento sus indicaciones con eficiencia y honradez.

"Yo le digo a los ciudadanos que tengan confianza. El presidente ha dejado muy claro el tema de atender las denuncias por corrupción y que la ciudadanía acuda a las instancias correspondientes. No habrá tolerancia para temas de corrupción", aseguró.

(DIANA GONZÁLEZ)

Luego de su nombramiento, el contralor municipal, Alonzo Villalobos, hizo la presentación con los subordinados que estarán bajo el mando de Francisco De Hoyos. Estuvieron como testigos otras autoridades.

Como primera encomienda, el nuevo funcionario dijo que en este próximo Día de las Madres, supervisará y coordinará los operativos viales por los festivales escolares para evitar aglomeraciones y dar vialidad a los transeúntes, así mismo se mantendrá en contacto con las dependencias correspondientes para garantizar la seguridad de los asistentes en el evento de la noche del 10 de mayo.

El fin de semana había sido suspendido el ya exdirector de Tránsito, Juan Martínez López, por una investigación que se realiza al interior de la corporación por señalamientos de corrupción en los cuales estarían involucrados varios agentes y al menos dos comandantes.

Posteriormente fue suspendido de sus funciones el subdirector de Tránsito Municipal, Eduardo Arguijo Estrada, quien fue denunciado públicamente y de manera oficial por acoso sexual aunque una de las dos agentes que lo denunció ya se desistió de la queja presentada el año pasado en la Contraloría Municipal.

Durante ese tiempo el secretario técnico del Municipio, Ramón Acosta Barrios, estuvo como responsable de la Dirección de Tránsito y Vialidad.