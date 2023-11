Alcalde de Alabama se suicida tras ser descubierto como travesti

Un predicador y político de Alabama se suicidó el viernes dos días después de que un medio conservador lo expusiera.

"Bubba" Copeland, republicano y quien era alcalde de la pequeña Smiths Station, con una población de sólo 6 mil 756 habitantes, así como pastor de la Primera Iglesia Bautista en la cercana ciudad de Phenix, se pegó un tiro alrededor de las 5 de la tarde frente a los sheriffs que lo seguían durante un control de asistencia social, reportaron el The New York Post y The Daily Beast.

Copeland era un padre casado de tres hijos.

Su suicidio se produjo después de que se pidiera a la policía que hiciera un control y comenzara a seguir su coche. "Salió del vehículo, sacó una pistola y se quitó la vida", dijo la oficina del sheriff.

El sitio de noticias en línea sin fines de lucro de Alabama, 1819, informó esta semana que Copeland había publicado en línea memes gráficos y fotografías explícitas de él mismo vestido con ropa de mujer.

El sitio de noticias compartió capturas de pantalla de la cuenta de Instagram y Reddit ahora eliminada de Copeland, donde publicó fotos y memes como una mujer, "Brittini Blaire Summerlin".

Travestirse, un "pasatiempo" que de alcalde y pastor en Alabama para "deshacerse del estrés"

"Lo que hago en mi vida privada no tiene nada que ver con lo que hago en mi vida santa", dijo Copeland al periodista de 1819, Craig Monger. "¿Esto tiene algún efecto para que yo sea alcalde, que a veces me ponga un vestido o a veces me maquille? ¿Tiene eso algo que ver con que yo sea alcalde o pastor?".

El blog informó que Copeland, un republicano, confirmó que las cuentas estaban a cargo de él, diciendo que eran un "pasatiempo" que utilizaba para "deshacerse del estrés".

Su iglesia se refirió a un "comportamiento antibíblico" en una declaración y, según se informa, Copeland dijo a sus feligreses que el artículo no representaba "quién o qué soy". Añadió que eso "no haría que mi vida cambiara", mencionó el The Daily Beast.

"Gracias a todos por sus oraciones y expresiones de simpatía y apoyo", escribió la iglesia. "En primer lugar, les pedimos que mantengan a la familia del pastor Bubba Copeland en sus oraciones hoy y en los días venideros".

El superintendente escolar de la ciudad de Phenix, Larry DiChiara, quien dijo que era un viejo amigo de Copeland, compartió su enojo y angustia en una publicación de Facebook.

Copeland era conocido como un pilar de la comunidad local y se reunió con el entonces presidente Donald Trump en 2019, quien lo elogió por su manejo de un devastador tornado que arrasó la ciudad.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

• Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

• Hablar de ser una carga para otras personas

• Aumentar el uso del alcohol o las drogas

• Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

• Dormir muy poco o demasiado

• Aislarse o sentirse aislado

• Exhibir ira o hablar de vengarse

• Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.