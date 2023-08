Álbumes más esperados de los meses restantes del 2023

El año 2023 ha venido cargado de mucha música, cada semana los lanzamientos están a la orden del día, pero todavía falta mucha música por venir.

Figuras como Karol G con sus dos álbumes lanzados este año, Mañana será bonito y Mañana será bonito (Bichota Season), Taylor Swift con su Speak Now (Taylor's Version), Tini y su Cupido o Peso Pluma con Génesis, tienen algunos de los álbumes más escuchados este año; pero todavía quedan varios estrenos en los próximos meses, algunos confirmados y otros por anunciar su fecha.

Funk Generation: A Favela Love Story (17 de agosto)

La cantante brasileña, Anitta, anunció que su sexto álbum de estudio, Funk Generation: A Favela Love Story se estrenará este jueves 17 de agosto.

Del álbum se conoce el sencillo Funk Rave, con el que la artista vuelve a sus orígenes.

Se trata del regreso de Anitta tras el éxito mundial de su anterior material: Versions Of Me, del que se desprende el hit global, Envolver.

Olivia Rodrigo, GUTS (8 de septiembre)

El regreso de Olivia Rodrigo a la música era uno de los más esperados luego del éxito que supuso su debut, Sour. Su nuevo material parece que seguirá la onda pop rock de su anterior trabajo, de Guts los fans han podido escuchar los temas Vampire, el cual es un éxito en los charts, y el recién salido bad idea right?

V, Layover (8 de septiembre)

Es el álbum debut del surcoreano, V, integrante de BTS. El artista reveló que el trabajo discográfico incluirá en total ocho canciones: Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing, For Us y Slow Daning (piano version).

El pasado 10 de agosto se reveló el video del sencillo Love Me Again.

Demi Lovato- Revamped (15 de septiembre)

El regreso de Demi Lovato tras el éxito de su álbum Holy Fvck, será con un nuevo disco de rock, que llevará por nombre Revamped, en donde la cantante reinterpretará varios de sus hits, pero en versión rock, género al que se ha enfocado desde su anterior lanzamiento.

Se incluyen temas como Heart Attack, Sorry Not Sorry y Confident.

Kylie Minogue, Tension (22 de septiembre)

El regreso de la reina del pop australiano, Kylie Minogue, regresa con su álbum número dieciséis, del cual su primer sencillo, Padam Padam, se ha convertido en un éxito mundial de las pistas de baile.

Taylor Swift, 1989 (Taylor's Version) (27 de octubre)

Taylor Swift continúa regrabando sus primeros álbumes para recuperar la totalidad de sus derechos, tras lanzar las regrabaciones de Fearless, Red y Speak Now, ahora es el turno de 1989, albúm del que se desprenden los mayores éxitos de su carrera, pues contiene temas como: New Romantics, Shake it Off, Style y Blank Space.

Nicki Minaj, Pink Friday 2 (17 de noviembre)

La rapera Nicki Minaj anunció el lanzamiento de la secuela de su álbum debut, Pink Friday (2010), el cual supondrá ser su quinto álbum de estudio y el primero desde que lanzó Queen en 2018.

POR CONFIRMAR

Danna Paola

Aunque no ha dado a conocer una fecha, Danna Paola ha confirmado que su nuevo álbum saldrá antes de que finalice el 2023. De este material se conocen los sencillos: XT4S1S, 1Trago y el más reciente Tenemos que hablar. Con este trabajo los fans verán el lado más humano y personal de la cantante, su último álbum salió en 2021, KO, con el cual fue nominada al Grammy Latino.

Shakira

El último álbum de Shakira salió en el 2017, El Dorado; desde entonces sus fans se encuentran a la espera de un nuevo disco. Hasta el momento, Shakira ha dado a conocer varios sencillos con los cuales ha alcanzado un éxito mundial, aunque se desconoce si estos formarán parte del álbum que sería el octavo en su carrera.

Shakira ha estrenado hasta el momento los temas: Te Felicito junto a Rauw Alejandro, Monotonía con Ozuna, Acróstico y Copa Vacía junto a Manuel Turizo. Además de la colaboración con Bizarrap en la sesión 53.

Belinda

Luego de anunciar que regresará a lo grande a la música tras firmar un contrato con Warner Music, Belinda prometió que sus fans tendrán nueva música este 2023, aunque señaló que se trata solamente de un sencillo, todo podría pasar, pues la artista podría sorprender con su quinto álbum de estudio y el primero desde que estrenó Catarsis en 2013.