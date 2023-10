Al rojo vivo, se disputan titulo de la Gira de Golf Profesional Mexicana

El tapatío Álvaro Ortiz, continúa compartiendo la cima en la tercera etapa de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) que se disputa en el Campestre Torreón.

El hermano de Carlos, exmilitante del PGA Tour y ahora integrante del circuito LIV Golf, lo hace ahora con el capitalino Sebastián Vázquez, al sumar de manera respectiva luego de 36 hoyos, 130 golpes, 12 bajo par.

Y es que en la denominada Copa SIMSA presentada por Combugas, nada está decidido, por lo que en la última ronda a disputarse este sábado por la mañana en La Rosita, las emociones sobre todo arriba del green, estarán al límite. Reparte una bolsa de un millón 800 mil pesos y que otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

El también oriundo de la Ciudad de México, Roberto Lebrija (-11), que fue líder en la primera ronda junto a Ortiz, los acompañará en el threesome de honor. Pegarán por el tee del hoyo número uno, en punto de las 9:50 horas.

Vázquez, entregó la mejor tarjeta del viernes con un total de 64 impactos (-7) que le dio lo suficiente para compartir créditos en la cima con Álvaro, quien concluyó con su recorrido en 67 golpes (-4).

Un poco más abajo en la clasificación general se encuentra José Toledo. El guatemalteco, Jugador del Año de las dos últimas temporadas y quien viene de ganar la etapa 2 efectuada en el campo de Amanali de Tepeji del Río, Hidalgo, se ubica en el cuarto sitio con un acumulado de 132 (-10).

El venezolano radicado en Houston, Texas, Manuel Torres (E), también quedó eliminado, mientras que los mexicanos José de Jesús "Camarón" Rodríguez (-7) Luis Gerardo Garza (-4) y Luis Felipe Torres (-7), último campeón profesional en el Club Campestre Torreón (julio 2018), continúan en la contienda, buscando subirse al podio de ganadores.

"Creo que fue un buen día muy parecido al primero, fui muy consistente en mi juego, desafortunadamente no metí muchos putts, pero aún así me voy contento con mi juego, me voy tranquilo" dijo Ortiz, que busca su primera victoria en este circuito.

El consanguíneo de Carlos agregó: "Me siento muy bien para el sábado, va a ser un gran día, muy divertido con Roberto (Lebrija) y Sebastián (Vázquez), creo que será un día con muchos birdies. Lo importante es que me estoy dando las oportunidades de estar peleando por el triunfo", agregó el campeón del Abierto Mexicano de Golf en 2021.

Laguneros

Los golfistas laguneros que toman parte en el certamen, no pasaron el corte fijado en -1 para los mejores 30, por lo que perdieron la oportunidad de poder disputar la tercera y última ronda en el Campestre Torreón.

El mejor ubicado, Ángel Aguirre, a pesar de concluir con su recorrido de ayer en 68 golpes (-3), se quedó en par de campo, luego de los 74 que tiró en la ronda inicial, dejándolo muy cerca de jugar este día.

Los hermanos Safa Grajeda, Toño (+5) y Reda (+8), además del flamante campeón del recién concluido Torneo Anual de La Rosita, Mario Romero Hernández (+7), todos ellos en calidad de amateurs, también quedaron eliminados.

Clínica de golf

Al finalizar la segunda ronda, los profesionales, José Toledo (-10), así como Oscar Serna (-7) y Oscar Fraustro (-5), tres de los más experimentados integrantes de la GGPM impartieron una divertida clínica de golf a socios del club, donde compartieron algunos tips.