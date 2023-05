Al Pacino se suma al reparto de la película Modi dirigida por Johnny Depp.

El actor estadounidense Al Pacino se suma al reparto de la película en formato biopic sobre el pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani (1884-1920) que empezará a rodarse este otoño en Budapest (Hungría) bajo la dirección de Johnny Depp.

Modi, como se titula la cinta que supone el regreso de Depp como cineasta tras veinticinco años, también contará en su reparto con Riccardo Scamarcio (Loro o John Wick: Chapter 2, entre otros títulos) y con Pierre Niney (Yves Saint Laurent), según adelantó este miércoles el medio digital Deadline.

La trama se desarrollará a lo largo de 48 horas en la vida de Modigliani (interpretado por Riccardo Scamarcio) que retratarán momentos turbulentos en los que huye de la policía en las calles de un París devastado por la Primera Guerra Mundial e incluso desea poner fin a su carrera ante la falta de reconocimiento.

La obra, que está basada en la pieza teatral Modigliani de Dennis McIntyre, mostrará a Niney como el artista francés Maurice Utrillo y al propio Al Pacino como el coleccionista de arte Gangnat.

El pintor bielorruso Chaim Soutine, así como la escritora y musa de Modigliani, la británica Beatrice Hastings, serán otras de las figuras interpretadas en la cinta. El casting para la película aún no se ha completado.

La compañía europea de Depp, IN.2 Films, y el productor Barry Navidi (The Merchant of Venice) están detrás de este proyecto que supondrá el segundo trabajo juntos para Depp y Pacino, quienes protagonizaron el filme policíaco Donnie Brasco en 1997.

Ese mismo año debutó la estrella de la saga Pirates of the Caribbean como director gracias a The Brave, en la que también se prodigó delante de la cámara junto a la figura de Marlon Brando.

Desde entonces, tan solo ha dirigido varios vídeos musicales para su ex mujer, la cantante francesa Vanessa Paradis.

Modi se presentará a potenciales compradores en el Festival de Cannes 2023, previsto que se inaugure el próximo 16 de mayo y finalice el 27 de ese mismo mes.

Además, dicho certamen, uno de los más reputados del circuito cinematográfico europeo, abrirá con Jeanne du Barry, la esperada película con la que Depp retorna a la interpretación tras tres años de polémicas personales y en la que se pone en la piel del rey Luis XV.