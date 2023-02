En un nuevo episodio de su pódcast La Magia del Caos, la actriz mexicana Aislinn Derbez habló sobre un tema que es considerado un tabú y del que decidió abrir su corazón: las pérdidas.

Aislinn, de 36 años de edad, dijo que perdió un bebé y contó como fue que le afectó en su vida.

Para esta nueva edición del pódcast, Aislinn tuvo como invitada a la influencer y primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, en donde ambas hablaron de situaciones dolorosas en su vida. Hace un par de años, la esposa de Samuel García tuvo que enfrentar la misma situación, de perder un bebé.

Por primera vez, la hija de Eugenio Derbez confesó que perdió un bebé durante los primeros meses de gestación:

"Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. Esta es la primera vez que lo digo, a mí también me pasó vivirlo como a ti y muchísimas mujeres, perdemos bebés en la primera etapa del embarazo, incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabú son", dijo Aislinn.

"Se siente muy feo, duele mucho y como dices 'algo está mal con mi cuerpo', ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder mamá nunca más?", agregó la protagonista de ¿Qué culpa tiene el karma?

Aislinn Derbez le confiesa a Mariana Rodríguez que perdió un bebé