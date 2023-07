AIR SUPPLY HACE VIBRAR A LA LAGUNA AIR SUPPLY HACE VIBRAR A LA LAGUNA

El grupo australiano de "soft rock" Air Supply, hizo vibrar a los laguneros la noche del sábado con una memorable velada llena de nostalgia y amor al ritmo de algunos de sus temas más exitosos.

Luego de más de 10 años de ausencia, la dupla conformada por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, regresaron a La Laguna para ofrecer un maravilloso concierto que reunió a cientos de laguneros en el Coliseo Centenario de Torreón.

Pasadas las 9 de la noche, el dúo de cantantes hizo gritar de emoción a los laguneros que unieron sus voces para entonar Sweet Dreams, tema con el que la banda abrió el concierto.

Con aplausos, gritos y ovaciones, los laguneros le dieron una cálida bienvenida a la banda.

Entre la oscuridad y al ritmo de I Can Wait Forever, el público asistente iluminó el recinto con sus teléfonos celulares mientras los movían de un lado a otro para acompañar a la banda.

Casi a mitad del concierto, Graham y Rusell se dirigieron al público dedicando unas palabras en español para los laguneros, agradeciendo por el recibimiento que han tenido en la ciudad de Torreón.

"Buenas noches Torreón, es un gusto estar de nuevo aquí".

Here I Am, hizo vibrar al público luego de que interactuaran un poco con el público, para después amenizar el ambiente con su famoso tema Lost in Love con el que también los laguneros acompañaron a la banda uniendo sus voces en una parte de la canción.

Cuando parecía que la banda estaba a punto de retirarse, los gritos de los laguneros no se hicieron esperar, aclamando por más de Air Supply, quienes no dudaron en concentro al público con Without You.

Con dicho tema, el público se puso de pie y activando nuevamente las linternas de sus teléfonos, se dieron a la tarea de iluminar el lugar en una memorable escena que acompaño a la banda.

Para cerrar con broche de oro, la banda se despidió con All Out of Love, tema con el que hizo vibrar el recinto mientras el público los acompañaba una vez más cantando el memorable tema. The Lost in Love Experience es el nombre del tour que conmemora los casi 50 años de la agrupación musical.

LAGUNEROS VIVEN LA FIEBRE DE AIR SUPPLY

Las cámaras de El Siglo de Torreón captaron a algunos fans de Air Supply, listos para recibir a la banda, vistiendo algunos playeras alusivas a esta o cargando algunos discos conmemorativos.

Pablo Metlich, quien se declara un gran fan de la banda, señaló estar presente en la mayoría de los conciertos que han tenido en México desde 1999 en el Auditorio Nacional.

Por otro lado, Cecilia Orona en compañía de su hija Mariana, se apersonaron desde temprana hora al concierto para conseguir saludar a los cantantes y de paso hacerse con autógrafos de ambos en un par de "prints".

Otro fan que no pudo faltar al concierto fue Rubén Flores, quien comentó que ha asistido a todas las presentaciones que ha tenido Air Supply en La Laguna y también una en Monterrey.

Air Supply surge en el año de 1975 en la ciudad de Melbourne, en Australia, luego de que Graham y Hitchcock se conocieran mientras actuaban en la producción musical Jesucristo Superestrella.

Desde su fundación, Air Supply ha lanzado 17 álbumes de estudio, vendiendo millones de copias en todo el mundo.

Love and Other Bruises, fue el primer sencillo de la banda, lanzado en noviembre de 1976, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los más exitosos de aquella época, alcanzando el lugar 6 en la lista de Kent Music Report a sólo dos meses de su lanzamiento.

En diciembre de 1977 lanzan su álbum debut Air Supply con el que se colocan en la posición 17 de la lista de discos de Kent Music Report, además de conseguir el disco de oro en Australia.

La última vez que el grupo visitó La Laguna fue en noviembre del 2009, contando con una gran cantidad de asistentes.